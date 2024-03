LA TERAPIA OCCUPAZIONALE “IN MOSTRA” ALLA BCT LAB DI TERNI

Vedere esposti i risultati della terapia occupazionale svolta in Residenza Protetta è sempre una grande emozione per tutta l’equipe di lavoro ed assistenza.

Quell’oggetto esposto, indipendentemente dalla sua individuale bellezza, è il risultato di Piani Individuali di Assistenza, progettazioni per la rieducazione psicofisica e soprattutto sforzi personali contro le disautonomie e le incertezze del tratto.

Grazie alla preziosa collaborazione con la pittrice Orietta Tartari che segue l’attività di Arteterapia, tutti gli Ospiti hanno partecipato ad un tassello della realizzazione del quadro “ L’albero della vita” che la pittrice ha esposto all’interno della sua mostra personale svoltasi a Terni presso la BCT LAB che ha visto una folta presenza di pubblico e di interesse.

Ringrazio di cuore Orietta Tartari per questa bella opportunità e tutti i nostri collaboratori che con grande impegno lavorano con l’obiettivo di evidenziare e migliorare le capacità residue fisiche, emotive ed espressive di ogni persona presente in residenza.

Villa Sabrina

OTRICOLI (Terni) – Str. Pareti 34/36

Tel. 0744.709073 – 0744.719757

www.villasabrina.eu