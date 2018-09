LA SICUREZZA IN CHIRURGIA PLASTICA

È sicuramente capitato anche a voi di curiosare su facebook o instagram ed imbattervi nei consigli di blogger ed influencer su trattamenti estetici, anche chirurgici, e sui loro effetti testimoniati da qualche foto “prima” e “dopo” che accomunano anche molti volti noti del mondo dello spettacolo. Alcune mode in Chirurgia Estetica sono proprio originate dalla diffusione sui social media di immagini e opinioni di esponenti del jet set internazionale, come il rimodellamento dei glutei alla brasiliana, che ha visto un aumento della richiesta, in questi ultimi anni, del 280%.

L’interesse nei confronti della Chirurgia Plastica Estetica è quindi cresciuto enormemente sia per i risultati, un tempo impensabili, oggi alla portata di tutti, sia per il crescente coinvolgimento dei media, che, se da una parte hanno amplificato l’attenzione verso questa disciplina, dall’altra hanno però favorito anche la diffusione di informazioni non accurate e, a volte, distorte.

Se la Chirurgia Plastica Estetica consente oggi di ottenere dei risultati eccezionalmente soddisfacenti, presenta tuttavia dei rischi connessi alla pratica chirurgica, che spesso non vengono considerati dai potenziali pazienti poiché si affidano appunto a opinioni o notizie poco attendibili individuate sul web.

È necessario, quindi, per chi opera in questo settore, attenersi a rigorose linee guida per la tutela dei pazienti, in modo che essi siano garantiti da alti livelli di standard qualitativi in tutto l’iter a cui si sottopongono dal pre al post operatorio.

La questione sicurezza non è quindi affatto trascurabile. Proprio di questo il Dr. Roberto Uccellini che, oltre che in Italia, da anni esercita presso uno dei più prestigiosi Centri di Chirurgia Plastica di Londra, “The Private Clinic of Harley Street”, ha parlato in questi giorni al meeting che si è tenuto a Londra con colleghi internazionali del settore.

Nei prossimi numeri de La Pagina parleremo di alcuni temi “caldi”, come ad esempio i rischi connessi ad una nuova moda per migliorare l’aspetto dei glutei, il Brazilian Butt Lift e le accortezze da seguire nella scelta delle protesi mammarie.

Dr. ROBERTO UCCELLINI

specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica

specialista in chirurgia generale

