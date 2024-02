LA SCUOLA COME SISTEMA APERTO ALL’AMBIENTE

Era il 1968 quando il biologo austriaco Von Bertalanffy elaborò “La teoria generale dei sistemi” e la concezione olistica della Persona come sistema aperto, mettendo l’accento sull’aspetto globale della conoscenza, sulla complessità strutturale degli organismi e sulle interazioni che esistono tra i fenomeni. Anche la scuola è un sistema, ovvero un complesso di parti che hanno particolari connotazioni, istituiscono interazioni e relazioni con l’ambiente. La variazione di una componente si ripercuote su tutto il funzionamento del sistema.

Con il D.M. del 22 dicembre 2022 n°328 sono state adottate Le Linee Guida per l’Orientamento, relative alla Riforma 1.4 “Riforma del Sistema di Orientamento” nell’ambito della Missione 4 del PNRR. L’Orientamento è un processo condiviso e co-progettato dall’istituzione scolastica con il territorio, le agenzie formative, gli ITS Academy, le Università, le imprese. Lo strumento per l’Orientamento è la Certificazione delle Competenze, al fine di assicurare i passaggi fra i percorsi di studio e l’Istruzione/Formazione Professionale.

Sono otto le Competenze chiave per l’Apprendimento delineate nella Raccomandazione del Consiglio dell’U.E. del 22 maggio 2018: competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica, in scienze e tecnologie, competenza digitale, competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. E-Portfolio è lo strumento volto a documentare gli apprendimenti personalizzati, le competenze maturate di ogni singolo studente nei diversi percorsi formativi e le soft skills, ovvero le abilità personali, le capacità relazionali e comportamentali necessarie per entrare nel mondo del lavoro.

Ma in sostanza, quali possibilità di scelta ha uno studente o una studentessa dopo il diploma?

Iscriversi all’Università, rivolgersi al servizio ARPAL per beneficiare di incentivi economici volti a favorire l’occupazione a tempo indeterminato di giovani disoccupati attraverso corsi di formazione, poi ci sono le scuole di alta specializzazione tecnologica post diploma, che permettono di conseguire il titolo di Tecnico Superiore. Quest’ultime hanno durata biennale o triennale, e sono espressione di una strategia fondata sulla connessione tra politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali.

La nuova offerta didattica è finalizzata alla formazione di elevate competenze nei settori strategici per lo sviluppo del Paese, quali la sicurezza digitale, la transizione ecologica, le infrastrutture per la mobilità sostenibile. I percorsi sono suddivisi in due livelli, a seconda del Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework). Ci sono anche i corsi AFAM, di Alta Formazione Artistica e Musicale, che hanno valore legale equiparato ai titoli universitari, si articolano in tre livelli e riguardano lo studio in vari settori in ambito artistico: arti visive, musicali, sceniche, coreutiche, drammatiche, dello spettacolo, del design.

Lo studio e la formazione accompagnano la persona per tutto l’arco della vita, anche nelle professioni pratiche. Una persona preparata, responsabile, competente fa la differenza in ogni ambito della vita sociale e contribuisce al benessere collettivo, anche in termini di prosperità economica.

Samuela Dolci

LA VOCE DEI GIOVANI

Devis Dudau 5° AET “ITT Allievi Sangallo”

LA SCUOLA CHE FREQUENTI CONTRIBUISCE AD AIUTARTI AL FINE DI OPERARE UNA SCELTA IMPORTANTE PER LA TUA VITA FUTURA?

Si, certo! Agli studenti del triennio, la mia scuola fornisce la possibilità di partecipare a stage aziendali. Tali esperienze possono essere sostituite con quella dell’Erasmus, in cui studenti selezionati, andranno a lavorare in aziende di altri Paesi dell’Unione Europea, per una durata di circa un mese. Io ho partecipato a due Erasmus, uno in Spagna e l’altro in Slovenia, svolgendo lo stage nella medesima modalità di quello svolto in Italia, ma con l’aggiunta di attività extra lavorative molto interessanti e divertenti. Inoltre, a noi studenti ci viene fornito un vero e proprio orientamento al lavoro e all’Università, per essere aiutati ad operare delle scelte future consapevoli, in linea con i nostri desideri. Noi abbiamo la possibilità di essere ascoltati in maniera diretta, attraverso colloqui con il docente tutor, che ci segue in questo percorso.

DOPO IL DIPLOMA, COSA VORRESTI FARE, ISCRIVERTI ALL’ UNIVERSITA’, OPPURE ENTRARE DIRETTAMENTE NEL MONDO DEL LAVORO?

Io ancora non ho un’idea ben definita del mio futuro ma, grazie agli stage e all’orientamento, posso vagliare molte opportunità differenti per essere sicuro di prendere una strada che mi soddisfi a pieno e che mi permetta di creare un futuro solido al fine di garantirmi uno stato di benessere psicofisico e materiale.

PERCHE’ SECONDO TE C’E’ TANTO BISOGNO DI PERSONE COMPETENTI ED ALTAMENTE QUALIFICATE IN OGNI SETTORE LAVORATIVO?

La presenza di persone competenti ed altamente qualificate in ogni settore lavorativo, è cruciale per diversi motivi. In primo luogo, la competenza individuale si traduce in una maggiore produttività e qualità del lavoro svolto, contribuendo al successo dell’intera organizzazione. Inoltre, professionisti qualificati sono in grado di affrontare sfide complesse e di adattarsi rapidamente a nuove situazioni, fornendo soluzioni innovative. L’alta qualificazione contribuisce anche ad elevare gli standard di un settore, promuovendo la crescita economica e la competitività, a livello globale. In un mondo globalizzato, in costante evoluzione, con tecnologie avanzate e complessità crescenti, professionisti altamente qualificati sono essenziali per guidare l’innovazione e l’efficienza. La presenza di persone competenti aiuta a costruire una società capace di affrontare sfide emergenti relative ai cambiamenti climatici, crisi sanitarie, questioni socio-economiche complesse. Le competenze individuali si traducono spesso in un impatto positivo sulla comunità. In conclusione, la presenza di persone qualificate è fondamentale per il progresso, lo sviluppo e la sostenibilità in ogni ambito lavorativo.