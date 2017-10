La prevenzione comincia a tavola

La salute dell’uomo dipende in gran parte dall’alimentazione, la quale contribuisce a costruire, rigenerare, mantenere il corpo e a fornire l’energia indispensabile al buon funzionamento dell’organismo.

Mangiare troppo e/o in maniera sbilanciata può causare sovrappeso, dislipidemia, ipertensione arteriosa, diabete, nonché aumenta il rischio di insorgenza delle malattie cardiovascolari, diabete e tumori.

Ma qual è, allora, l’alimentazione corretta?

Per trovare la risposta, dobbiamo fare un passo indietro di circa mezzo secolo, ai tempi del ricercatore Ancel Keys e del suo “Seven Countries Study”: lo studioso, infatti, correlò le abitudini dietetiche di 7 diversi paesi del Mar Mediterraneo, con l’insorgenza di malattie coronariche. Quello che ha scoperto e dimostrato è che la dieta condiziona fortemente lo stato di salute (“eat well and stay well”, cioè “mangia bene e stai bene”) coniando così il termine “Dieta Mediterranea” per intendere una alimentazione basata prevalentemente sul consumo giornaliero di cereali integrali, legumi, verdura, frutta e olio extra vergine di oliva come condimento, semi oleosi, pesce ricco in omega3 e poca carne.

La Dieta Mediterranea è stata riconosciuta patrimonio dell’UNESCO per il suo impatto positivo sulla salute, peccato che col tempo ce ne stiamo discostando sempre di più, scegliendo di alimentarci con prodotti “trasformati” che poco hanno a che fare col cibo “vero”, e che minano quotidianamente il nostro benessere.

Ottobre è il mese della prevenzione, pochi semplici gesti possono fare la differenza, come quello di aumentare il consumo di frutta fresca, verdure, ortaggi, legumi e cereali, meglio se integrali; prediligere il consumo di pesce a quello di carne, privilegiando quella magra ed evitando gli insaccati; limitare il consumo di formaggi e preferire quelli freschi; condire con oli vegetali, in particolare con olio extravergine di oliva.

Ridurre, inoltre, il consumo di dolci, sale, prodotti conservati e alcolici.

Perché la prevenzione…

…comincia a tavola!!!!!!!

Dott.ssa Eleonora Teodori

Biologa Nutrizionista

