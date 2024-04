LA MEDICINA RIGENERATIVA IN ESTETICA IL P.R.P. (PLASMA RICCO DI PIASTRINE)

Un esempio è dato dal cosiddetto P.R.P.(Plasma ricco di piastrine) che si ottiene con un prelievo di sangue del paziente stesso,prelevato in assoluta sterilità e sicurezza,e che sottoposto a centrifuga permette di separare i globuli rossi e bianchi dal plasma dove si trovano le piastrine.

Si ottiene cosi’ un plasma utilizzato per essere iniettato a livello intradermico nel viso e nel corpo per biorigenerare la cute oppure si inietta sul cuoio capelluto in caso di diradamento dei capelli.

Il PRP è ricco di fattori di crescita e piastrine ed è da considerarsi un vero nutriente in grado di rigenerare la pelle. Il trattamento è del tutto naturale,indolore e sicuro perchè la sostanza usata è autologa, ossia proviene dal paziente stesso.

Una volta effettuate le punturine nel distretto interessato dall’ invecchiamento, dalle rughe, dalle cicatrici post acne o post chirurgia, da macchie cutanee o da fibrosi, le piastrine stimoleranno i fattori di crescita con conseguente miglioramento del tono, elasticità, luminosità ed idratazione cutanea.

Il PRP dona alla tua pelle un nutrimento vitale e sicuro, privo di allergie, visibile in parte subito dopo il trattamento ed in parte apprezzabile dopo qualche settimana.

La Medicina Rigenerativa permette di ottenere cosi una pelle dalla texture piu’ uniforme, liscia e compatta, attenuando le rughe profonde, le macchie solari e le cicatrici stimolando la produzione di nuovo collagene autologo e migliorando il microcircolo cutaneo.

Di solito si esegue un trattamento ogni 40 giorni per circa 2-3 volte l’anno.

Cosa aspetti a prenotare la tua MEDICINA RIGENERATIVA?

Dr.ssa Alessandra Crescenzi

Medico estetico

Servizi Sanitari Via C. Battisti 36/C – Terni

Riceve su appuntamento Tel. 338 6829412