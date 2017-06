Sabato pomeriggio al bar Pinchetto di Montecastrilli ho avuto la fortuna di conoscere due persone eccezionali: una donna che sfortunatamente ha incontrato la malattia “cancro” con un percorso lungo e difficile e un “grande” uomo che oltre a supportarla ha condiviso il dolore con l’energia positiva. Energia che ha tramutato nella forza del sorriso.

LA MAGIA DEL SORRISO in pazienti ammalati di cancro ha rilevato un aumento delle cellule T e delle natural Killer, importantissime per contrastare tale patologia così come le infezioni virali, proprio grazie al ricorso alla terapia del sorriso.

Una ricerca della India State University dal titolo “l’effetto della risata sullo stress e la citossicità della cellula natura Killer” conferma l’incremento dell’attività delle cellule assassine in seguito ai miglioramenti dell’umore.

Un altro uso che si va diffondendo, oltre quello di aiuto nei reparti pediatrici, è la cosiddetta comico-terapia in sala d’aspetto che è in grado di dissolvere la tensione e la paura in pazienti in attesa di esami diagnostici invasivi.

La risata ha quindi un potere protettivo e rinforzante del sistema immunitario, riduce l’ansia e provoca la secrezione di beta-endorfine e catecolamine che sono analgesici naturali apportatori di sensazioni di benessere.

Dottoressa Lorella FIORITI