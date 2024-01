L’articolazione del ginocchio costituisce la struttura più grande e complessa dell’arto inferiore, essenziale per la stabilità corporea. Diversi muscoli e legamenti contribuiscono a mantenere la sua integrità, con particolare rilievo per i legamenti crociati anteriore e posteriore, che fungono da fulcro centrale.

Tuttavia, essa è anche soggetta a intense sollecitazioni, spesso risultando coinvolta in lesioni causate da eventi traumatici improvvisi o microtraumi prolungati, sia nell’ambito lavorativo che nelle attività sportive.

La lesione del legamento crociato anteriore, più frequente rispetto a quella del posteriore, si manifesta comunemente in seguito a sollecitazioni in rotazione o iperestensione. Questi

meccanismi traumatici sono ricorrenti in sport come calcio, sci, pallacanestro e pallavolo.

È importante notare che una volta danneggiato il legamento crociato anteriore, la guarigione spontanea è impossibile, aumentando il rischio di lesioni ai menischi, agli altri legamenti e alla cartilagine, con conseguente deterioramento progressivo dell’articolazione.

Le problematiche del ginocchio vengono frequentemente diagnosticate e affrontate attraverso l’utilizzo dell’artroscopia, una tecnica che consente al chirurgo ortopedico di esplorare chiaramente l’interno del ginocchio mediante incisioni di soli 4 mm e di eseguire interventi mirati.

L’artroscopia può essere eseguita sotto diversi tipi di anestesia, con l’articolazione del

ginocchio dilatata mediante l’uso di liquido sterile (soluzione fisiologica) per agevolare l’esame e l’intervento.

Successivamente, il paziente segue un programma riabilitativo volto a recuperare gradualmente l’escursione articolare, la forza muscolare e la coordinazione.

La ripresa dell’attività sportiva è generalmente possibile tra i quattro e i sei mesi, ma richiede attenzione e impegno nella fase postoperatoria.

