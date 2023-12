LA BELLEZZA D’INVERNO

Terminata l’Estate i danni cutanei non finiscono!

Freddo e vento durante la stagione invernale possono rovinare la nostra pelle, già danneggiata dal sole estivo, al punto di diventare nemici della bellezza.

È giunto il momento di ripristinare l’elasticità, l’idratazione, la luminosità della nostra pelle nonché mantenere i volumi giusti del volto per preservare il nostro aspetto fisico.

Tutto ciò è possibile con una seduta mensile di biorivitalizzazione a base di acido ialuronico (HA), vitamine e minerali per due mesi oppure con un’unica seduta ogni nove mesi.

Si tratta di microiniezioni in diversi punti del volto, collo e decolté che reidratano e ridefiniscono zone sciupate, grinze, prive di elasticità e luminosità.

I visi più agè possono giovarsi anche del ripristino dei volumi (zigomi, solco lacrimale, solco naso-genieno, regione temporale e mentoniera) in una o due sedute a distanza di 15-20 giorni l’una dall’altra, in ambulatorio, senza alcuna anestesia, né bisturi, con acido ialuronico, acido poli lattico, idrossiapatite di calcio.

Queste sostanze generano un risultato che può durare anche un anno e più e sono utili anche per il volto maschile. Qualora non siano sufficienti la biorivitalizzazione e l’uso dei fillers, possiamo realizzare un soft-lifting del volto, assolutamente ambulatoriale, indolore, non allergenico, efficace e duraturo per sostenere lassità e per ripristinare il contorno del volto e migliorarla texture della pelle.

Per fare ciò abbiamo a disposizione i fili in PDO, riassorbibili, che non producono intolleranza né risposte immunogene. Si utilizzano aghi o cannule sottilissime in acciaio medicale, di tecnologia brevettata giapponese e coreana senza metalli pesanti compreso il Nichel, indolori.

Con tali fili creiamo un reticolo di sostegno del volto che stimola la produzione di collagene endogeno che dona al volto una nuova giovinezza.

Uno o due trattamenti a distanza di 2 mesi l’uno dall’ altro possono generare risultati sorprendenti e duraturi.

Come avrete capito per ogni viso esiste il suo trattamento, a seconda dell’età della /del paziente e del danno cutaneo presente.

Il trattamento con la tossina botulinica rimane comunque il rimedio elettivo per rivitalizzare e trazionare le rughe del terzo superiore del volto ed il biobotulino, ultima tendenza della Medicina Estetica, da somministrare in micro pomfi su tutto il viso, collo, decolté, ci permettere di distendere tutte le rughe più sottili, migliorando la luminosità del volto e donando freschezza e trazione al collo senza bloccare alcun muscolo.

Nessun problema quindi per la bellezza d’inverno. Qualche trattamento estetico, concordato con il tuo medico estetico di fiducia, associato ad una sana alimentazione e moderata attività fisica, nonché una buona e valida skincare quotidiana, possono aiutarti a tornare in forma fino all’ arrivo della prossima estate.

In previsione delle prossime Festività Natalizie, regalati una coccola per la salute del tuo volto! PRENOTA UNA CONSULENZA MEDICA!

Dr.ssa Alessandra CRESCENZI—Medico estetico

Ambulatorio presso Servizi Sanitari

Via C.Battisti,36 C – 05100 TERNI

Riceve su appuntamento – Tel. 338 6829412