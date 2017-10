Intervista con la Dott.ssa Eleonora Teodori

Dott.ssa Eleonora Teodori – BIOLOGA NUTRIZIONISTA

L’importanza di una corretta alimentazione è oggi un argomento di grande interesse. Già Ippocrate nel trattato “Antica Medicina” affermava che il cibo che ingeriamo può essere medicina o veleno a seconda di come e quanto mangiamo.

Scopriamo insieme alla Dott.ssa Teodori qual è il lavoro del nutrizionista e perché farsi seguire da questa tipologia di specialisti.

Dott.ssa Teodori, come ha iniziato il suo percorso di studi?

Perché si è approcciata a questa branca?

Il mio percorso di studi comincia con una laurea magistrale in Biotecnologie Mediche, Molecolari e Cellulari conseguita presso l’università “La Sapienza” a Roma.

Ho sempre avuto una grande passione per la biologia quindi i miei studi da subito si sono concentrati con estrema dedizione verso la professione di Biologo Nutrizionista.

Ho poi intrapreso una carriera da ricercatore universitario che mi ha portato fino a Londra, presso l’Imperial College e presso la prestigiosa Università americana di Boston, Harvard (Publich Health), dove ho svolto parte del mio Dottorato di Ricerca in Patogenesi Molecolare, il più alto grado di carriera universitaria. Tutto ciò è stato fonte di grande ispirazione per il mio lavoro e, tornata in Italia, ho voluto proseguire gli studi con un Master Specialistico in Nutrizione Umana a Roma.

Attualmente sono iscritta regolare all’ONB

(Ordine Nazionale dei Biologi) che mi consente di poter ricevere i pazienti in uno studio privato e offrire consulenze nutrizionali e piani dietetici personalizzati in qualsiasi condizioni fisiologica e patologica accertata, nello sport amatoriale e agonistico, sia per Onnivori che per Vegetariani.

Che lavoro svolge quindi il nutrizionista?

Nello specifico lei di cosa si occupa?

Ogni alimento induce nel nostro organismo un processo metabolico ben preciso nonché delle reazioni biochimiche specifiche: il nutrizionista, dopo aver parlato con il paziente e scoperto la sua storia medica e le sue abitudini di vita e di alimentazione, elabora dei piani dietetici personalizzati, affinché il paziente possa di nuovo sentirsi a proprio agio con il suo corpo.

Eventuali malattie presenti nel paziente, con la giusta alimentazione prescritta dal nutrizionista, possono essere tenute sotto controllo o addirittura regredire (come nel caso delle condizioni di dislipidemia o di ipertensione arteriosa ecc…).

Il segreto sta proprio nell’imparare a mangiare correttamente al fine di prevenire la maggior parte delle patologie di interesse nutrizionale. Il mio lavoro ha anche l’intento di promuovere uno stile di vita sano e attivo, che, unito ad una corretta alimentazione, consente ai pazienti di recuperare la forma fisica più giusta.

Ringraziamo la Dott.ssa Teodori per la Sua diponibilità e ricordiamo che:

la Dottoressa riceve presso il suo studio a Corso Vecchio, 54 (Terni)

Per appuntamenti il numero è: 329/0726818 (eleteodori@libero.it)