INFORMATICA a 360°

Nel 1998 viene lanciato a giugno il Window 98, una versione aggiornata del precedente che consente una maggior integrazione con le potenzialità di Internet. (Una curiosità: mentre Bill Gates nell’aprile 98 presenta al pubblico del Comdex¹ di Chicago, la nuova versione di Windows, denominata Windows 98, il pc va in crash e non c’è verso di farlo ripartire: Gates è costretto a proseguire la dimostrazione su un altro computer, farfugliando che “c’è ancora qualche problemino da risolvere” fra le incontenibili risate della platea.) I processori diventano più veloci con il Pentium III. Gli hard disk più capienti con memorie dell’ordine di 13-20 GB, RAM 128-256 Mb.

Nel 1998 Apple introduce l’iMac, il primo personal computer senza drive per dischetti.

Innovazione e nuovo look trasparente per i computer iMac della APPLE molto più compatti ed affidabili grazie a tecnologie avanzate e programmi efficienti con sistema operativo MacOS. Apprezzato sia per la superiore affidabilità dei programmi che permettono in modo semplice ed integrato la manipolazione di foto, musica e filmati, sia per la stabilità del sistema. Sono computer rivolti a una clientela selezionata che chiama il sistema windows col termine Win-zoz! (un modo gergale, per indicare che era un sistema operativo impreciso, che si bloccava con schermate blu ed aveva problemi di stabilità).

Nel 1998 Larry Page e Sergey Brin, anche loro studenti universitari, avevano un motore di ricerca basato sulle analisi delle relazioni tra siti web e non sull’archiviazione delle informazioni.

Le pagine più importanti sono quelle che ricevono il maggior numero di visite. Il 7 settembre 1998 nasce Google.

Anche il sistema Linux subisce una crescita vertiginosa: la prima release del kernel (nucleo centrale del sistema) della serie 2.2.x è rilasciata agli inizi di febbraio del 1999. Gli utenti di Linux sono valutati in 7.000.000, circa il 5% dei computer della terra «girano» con Linux. Sia il kernel di Linux sia il software realizzato dal progetto GNU vengono rilasciati sotto la licenza GPL (General Public Licence) oppure sotto la LGPL (Library GPL). Queste licenze garantiscono sia la tutela del copyright da parte dell›autore, sia la possibilità’ di poter modificare il codice sorgente da parte dell’utente del software. La licenza GPL è stata il punto di partenza del movimento per il “Free Software” che vede il suo maggior rappresentante in Richard Stallman presidente della Free Software Foundation.

Grazie all’impegno di Stallman e di altri volontari, in particolare di Eric S. Raymond, se Linux oggi è diventato così popolare. Si basano su Linux diverse “distribuzioni” cioè sistemi operativi diversi fondati su Linux. Le distribuzioni sono tra loro compatibili ma possono avere differenze di interfaccia e configurazioni che possono rendere difficile lo scambio di programmi, librerie e dati.

Nel dicembre 1999 il W3C rilascia l’ultima raccomandazione specifica per il linguaggio HTML è la 4.01, sarà l’ultima versione dell’HTML.

Sembra ieri, eppure sono passati 24 anni da quando il nuovo Millennio si affacciò nelle nostre vite portando un carico di grosse novità e rafforzando vecchie incertezze. Visto dai più come un traguardo futurista e da altri come uno spartiacque economico e sociale, il 2000 fu l’ultimo anno che vide un mondo ancora un po’ ingenuo, quasi naif, prima di quell’11 settembre (2001) che avrebbe cambiato per sempre il corso della Storia. All’orizzonte si prefigurava il grande spauracchio, l’apocalisse informatica che sembrava doversi abbattere inesorabile su tutti i pc del mondo allo scoccare della fatidica mezzanotte del 2000.

¹Acronimo dell’inglese “computer dealers’ exhibition” (“esposizione dei rivenditori del computer”), la più grande fiera d’informatica degli Stati Uniti.