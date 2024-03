INFORMATICA a 360°

. . . SEGUITO DEL NUMERO PRECEDENTE

Il file è l’unità logica di memorizzazione sui dispositivi di memoria di massa. Il Contenuto di un file è tipicamente “omogeneo”, cioè contiene un’informazione correlata e dello stesso tipo.

Ogni file è caratterizzato da un insieme di attributi: un nome, una dimensione (in byte), una modalità di accesso, una data. Il nome del file: è tipicamente, ma non necessariamente, costituito da: <prefisso>.<estensione> (es: tc.exe prova.dat win. com). Il prefisso è una stringa con lunghezza limitata (8 caratteri), l’estensione è una stringa tipicamente di 3 caratteri che è usata generalmente per specificare il tipo di file.

Esistono estensioni che in DOS (e anche in Windows) hanno un significato standard:

“.exe” il file contiene codice eseguibile.

“.bat” il file contiene una sequenza di comandi (file comandi, o batch file)

“.com” il file contiene codice eseguibile (da mantenere residente in memoria centrale). Altre estensioni sono usate dai programmi applicativi

“.doc” documento word

“.htm” documento ipertestuale per internet. In Dos, le estensioni sono usate prevalentemente per facilitare l’individuazione del tipo di file. In Windows l’estensione permette di associare ai file azioni automatiche di trattamento (es. doppio click su file “relazione.doc” fa aprire Word). Il File System (Dos-Win), è la struttura logica all’interno della quale vengono organizzati i file nella memoria secondaria (Floppy-disk o Hard-disk ecc…), esso ha una struttura gerarchica ad albero mediante la suddivisione in Cartelle (o Directory).

Nella seconda metà degli anni ‘80 MS-DOS è un successo, ma è migliorabile soprattutto per quanto riguarda la fruibilità del sistema, anche perché è da poco nato il mouse1 (commercialmente parlando), altra rivoluzione dell’informatica e va usato al meglio.

Quando si pensa ad un computer ed al suo software, salvo “rari” casi il pensiero va sempre a lui, Windows. Vero e proprio insieme di finestre di collegamento tra l’uomo e la macchina, il sistema operativo Windows con la sua evoluzione ha accompagnato l’utente informatico per quasi 40 anni.

Nasce così nel 1985, per la precisione il 20 Novembre il software che darà un ambiente grafico ad MS-DOS. Si tratta di Windows, sistema operativo che consente all’utente di vedere diversi programmi in simultanea.

Windows 1.0 è poco più di una rappresentazione grafica del codice di MS-DOS, ma l’idea è quella giusta ed il mercato pare apprezzarla.

Idea che si evolve ulteriormente con Windows 2.0, prima versione del sistema operativo in cui compaiono le prime icone, è il 1987 e Microsoft capisce che l’idea può davvero avere successo. Ancora di più se insieme al sistema operativo si vanno a creare anche programmi ad hoc; nascono infatti la versione ottimizzata di Word e la prima versione di Microsoft Excel.

Nel 1990, l’evoluzione delle versioni precedenti di Windows, ha portato alla creazione di un nuovo sistema operativo, dotato di software utili (la prima suite di Office) e divertenti (la primissima versione del mitico Campo Minato) il tutto rinchiuso in Windows 3.0.

Oltre alle novità dal punto di vista software, Windows 3.0 presenta per la prima volta il File Manager, utility per la ricerca e gestione dei files presenti sul pc.

Un sistema operativo buono ma migliorabile, come succederà con le successive versioni 3.xx che darà finalmente voce al PC, grazie al supporto delle prime schede audio e Windows 3.11 per Workgroup ed NT, prima versione a 32 bit pensato per gli usi server e LAN (Local Area Network) per un uso collaborativo.

1 Il mouse, è stato in realtà inventato negli anni ’60 e presentato per la prima volta nel 1968. Ma fu con la workstation Xerox Star (troppo costosa) che il primo mouse fu messo in vendita. Poi arrivò il computer Lisa di Apple, anch’esso dotato di mouse. Fu però con il Macintosh della Apple del 1984 e con la sua espansione sul mercato, che il mouse divenne una periferica davvero familiare e che rese accessibili le interfacce grafiche, per poi arrivare anche sui PC con Microsoft Windows.

Raffaele Vittori