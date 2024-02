IL PROFESSOR DARIO GUARDALBEN È IL NUOVO PRESIDENTE DEL ‘BRICCIALDI’ DI TERNI

“MASSIMO IMPEGNO PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL CONSERVATORIO”

Dallo scorso 9 gennaio il professor Dario Guardalben è il nuovo Presidente del Conservatorio ‘Giulio Briccialdi’ di Terni. Il decreto ministeriale della sua nomina è stato firmato dal Ministro Anna Maria Bernini.

Come ha reagito quando ha appreso la notizia della sua nomina?

Un misto di soddisfazione e di percezione della responsabilità del ruolo, considerando la funzione che svolge il Conservatorio nel panorama della cultura e della formazione cittadina

Quali sono state le sue prime azioni come Presidente?

La prima è stata quella di contattare il mio predecessore, la professoressa Letizia Pellegrini, per ringraziarla di quanto ha fatto e per come si è spesa, prima per la sopravvivenza e poi per la statizzazione del Conservatorio. Ho poi incontrato il Direttore, il Maestro Roberto Antonello, per un confronto sulle azioni da intraprendere e le prospettive da porsi. Di seguito ho parlato con il Collegio docenti ai quali ho espresso la mia stima e considerazione per la loro alta funzione. A loro ho precisato i tre scopi, tre punti saldi, a cui tendere tutti: la formazione, la produzione e la promozione. A stretto giro ho poi incontrato il Consiglio Accademico, vero cuore pulsante delle istituzioni di Alta Formazione

Qual’è, secondo lei, il rapporto del Conservatorio con la città?

In passato i Conservatori vivevano appartati e svolgevano la loro funzione pressoché unica di formare futuri musicisti.

Negli ultimi decenni è cresciuto il desiderio da parte delle comunità di percepire in modo tangibile il ruolo e la presenza del Conservatorio nella realtà cittadina ed è dunque cresciuta la domanda di eventi con cui il Conservatorio si apra alla città e fornisca non solo un servizio, ma un vero arricchimento insieme spirituale ed estetico per la crescita di tutta la collettività in cui opera. Negli ultimi tempi il Conservatorio Briccialdi ha svolto un’intensa attività di produzione con numerosi eventi di straordinaria qualità e ricercatezza, con interpreti docenti e studenti. La città ha risposto molto bene e tutti gli eventi e le iniziative hanno visto sempre una grande partecipazione. È segno chiaro del legame tra Conservatorio e città il significativo gettito del 5 x 1.000, per la cui incentivazione proseguirò l’azione di sensibilizzazione della città fin qui svolta. Mi impegno a fare quanto in mio potere per continuare e intensificare l’opera di diffusione sul territorio, in piena collaborazione con tutte le Istituzioni, dal Comune alla Fondazione Carit, dalla Diocesi ai vari Enti locali.

Dario Guardalben, nato a Terni, già docente nei Licei, è esperto Afam del MUR.

Già consigliere di amministrazione del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, del Conservatorio Donizetti di Bergamo, del Conservatorio Briccialdi di Terni, dell’Accademia di Belle Arti Vannucci di Perugia di cui è stato anche Vice Presidente dal 2014 al 2022; già Presidente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio Puccini di La Spezia, è stato per più mandati componente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio Verdi di Milano e del Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

È stato per 5 anni Consigliere esperto del CNAM, Consiglio Nazionale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, e per 7 anni componente della Commissione Tecnica Ministeriale che ha sostituito il CNAM

