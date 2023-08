IL MICROCREDITO

FINANZA AGEVOLATA PER LE IMPRESE

Oggi nell’ambito della finanza agevolata, parliamo di uno strumento che ha aiutato ed aiuta tuttora, tantissime imprese, vale a dire il finanziamento MICROCREDITO.

Intanto caro lettore imprenditore dobbiamo partire da un dato di fatto: quando tu ti rivolgi ad una banca oppure ad un diverso finanziatore, per un sostegno economico\finanziario alla tua impresa appena nata, subito ti vengono fatte due domande: la prima, “da quanto tempo sei aperto”, e la seconda “che garanzie mi puoi dare”.

Orbene, entrambi gli elementi sopradetti, tempo aperto e garanzie, sono per le imprese, soprattutto quelle appena nate, le cosiddette startup, un ostacolo insormontabile, perché il tempo di apertura non esiste, così come non esistono le garanzie (a volte, molto spesso), queste ultime sia perché non ci sono proprio sia perché per orgoglio personale non vengono chieste al papà o mamma (se poi anch’essi ne hanno, non è detto!!).

Insomma il succo della storia è che l’impresa appena nata (startup) includendo quelle nate entro un anno, NON è finanziabile, spessissimo o la quasi totalità delle volte. Inoltre si deve sottolineare un altro fattore: la ‘macchina’ nel senso che se un tempo passato c’era un direttore di agenzia di banca che ti dava a te, giovane impresa qualche soldo, perché figlio del cliente danaroso e fedele da tanto tempo, oggi tu imprenditore ‘non esisti, perché esistono solo i numeri’, cioè vengono inseriti i tuoi dati reddituali nel sistema valutativo della banca (il software, dove è inserita la posizione personale), cioè patrimonio, fatturato ed utili, ed esce un valore (il RATING) che ti attribuisce in modo sintetico la possibilità o meno dell’essere finanziato, a quali condizioni (tempistica e garanzie) e con quali costi (gli interessi), e pertanto se tale valore è basso\bassissimo, od anche medio, la macchina blocca l’operatività, senza purtroppo poter agire sulla possibilità dell’avere il tanto sospirato finanziamento.

Allora, il Ministero dello Sviluppo Economico, per ovviare a tutto quanto sopra, cioè per dare ‘ossigeno’ finanziario anche alle altre imprese – appunto appena nate – ha creato già dal 2015 il MICROCREDITO, proprio per aiutare quelle imprese che ‘normalmente’ come scritto sopra, non sono finanziabili dai ‘normali’ strumenti a disposizione dei vari finanziatori (banche e società finanziarie), in quanto agevola PROPRIO esse, e difatti possono accedere a predetto finanziamento SOLO quelle imprese che hanno: meno di 5 anni di vita (dall’apertura della partita iva) e meno di 5 dipendenti (se ditte individuali, 10 se società).

Come si vede e si ripete in sintesi, sono agevolate con questo strumento, MICROCREDITO, proprio quelle imprese che nella normalità non vengono aiutate!

Il microcredito permette un aiuto SENZA GARANZIE REALI cioè NON ti viene chiesto, caro imprenditore, di mettere a garanzia l’appartamento dove vivi (se ovvio di proprietà) oppure la casetta della nonna lasciata in eredità, o ancora il terreno di papà…. NO, non esistono per legge le richieste di garanzia reale!

Inoltre, altro aiuto ancora, come tipologia di beni da acquistare e spese da sostenere, una sola parola: TUTTO!! Nel senso che tu impresa, puoi acquistare e spendere in

Investimenti Materiali (macchinari, attrezzature, arredi, mezzi circolanti aziendali)

Investimenti Immateriali (brevetti, software, marchi), questi detti, cioè Beni materiali ed immateriali: anche usati,

Capitale circolante: merci per lavorazione e/o da rivendita,

Utenze aziendali (luce, acqua, gas, etc),

Affitti e locazioni dell’immobile (sede dell’operatività aziendale),

Contratti di acquisto ed avviamento (acquisto imprese già avviate),

Liquidità (reintegro circolante per spese effettuate degli ultimi 6 mesi),

Salari, Stipendi, Corsi di formazione [ripeto TUTTO, come vedi, qualunque cosa che ti sia venuto in mente, qui ce la trovi!]

Ciliegina (grossa) sulla torta, è che puoi richiedere il microcredito anche come persona fisica, o meglio, puoi essere valutato, come persona fisica, e poi se accettato il finanziamento, a quel punto, con la sicurezza dell’avere il finanziamento, costituire l’impresa (ditta individuale o società che sia). Quante volte difatti, una persona, due amici, 3 conoscenti, avrebbero voglia di fare impresa ma non vogliono subire inutilmente i costi iniziali?? Perché tra notaio, commercialista per vidimazione libri contabili ed avvio tenuta contabilità, apertura partita iva, Camera di Commercio e ‘compagnia cantante di costi’, partono vari e sostanziosi soldi, che appunto non tutti vogliono\possono subire all’inizio, senza sapere come va a finire l’avventura (in via normale impossibile) di richiedere un finanziamento come impresa appena nata.

Con il MICROCREDITO…. Risolvi tutto! Ciao a presto.

Marco Falluomini