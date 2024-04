IL CONSERVATORIO ‘BRICCIALDI’ E LA CITTÀ DI TERNI, UN SODALIZIO STORICO

ECCO IL RICCO CARTELLONE DI EVENTI. UN MESE PIENO DI MUSICA E DI INTERPRETI DI ALTO LIVELLO

“Come mai ho scelto il Conservatorio Briccialdi di Terni tra tanti in Italia? Beh lo conoscevo per la sua fama e la sua alta qualità di docenti: non mi sono sbagliato affatto di questa scelta!”. E’ il commento di uno dei tanti studenti che da tutto il mondo scelgono il Conservatorio di Terni per perfezionare i propri studi musicali.

L’alto livello del Briccialdi di fatto è noto a molti, il Conservatorio di Terni oggi è a tutti gli effetti un vero e proprio fiore all’occhiello della città. Ne è prova il ricco calendario di eventi che ogni anno continua a offrire, un prezioso dono per Terni e i suoi abitanti che possono godere gratuitamente di concerti in grado di arricchire il panorama culturale della città, docenti e studenti ed ex studenti, molti oggi vere eccellenze a livello internazionale, che tornano a Terni e al ‘loro Briccialdi’ con passione e forte sentimento.

Il cartellone, si diceva: ebbene solo parlando dei mesi scorsi, il Briccialdi ha prodotto concerti, iniziative e masterclass degne di menzione, a cominciare dal concerto che al teatro Secci ha inaugurato l’Anno Accademico 2023-2024 con un ex allievo del Briccialdi, oggi considerato dalla critica come un ‘genio del flauto’: l’enfant prodige Emanuele Orsini. Ha solo 20 anni ed è diventato il primo flauto solista dell’Orchestra di Francoforte. Emanuele è uno dei tanti grandi talenti usciti dal Briccialdi.

Tornando al cartellone, il mese di aprile regalerà alla città di Terni molte emozioni e tante grandi opportunità di ascoltare musica di qualità. E in tema di eccellenze e anche molto sprint, non si può non citare la ‘Briccialdi Sax-Orchestra: si tratta di una formazione composta da soli sassofoni in grado di proporre un repertorio vario e avvincente che spazia attraverso diversi stili (classica, jazz, etnica), una vera e propria piccola orchestra con grandi possibilità espressive, infinite soluzioni coloristiche, notevole escursione dinamica ed estrema duttilità. Questo progetto artistico, raro nel panorama dei conservatori italiani, è stato fondato dal maestro Fabrizio Benevelli, docente di sax al Briccialdi fino al 2016, e ora è portato avanti dal maestro Emiliano Rodriguez.

Tra fine marzo e inizio aprile invece atmosfere dense di forti sensazioni: in occasione della celebrazione dei 300 anni dalla Passione secondo Giovanni di Johann Sebastian Bach, la Società Bachiana Italiana ha organizzato un anno di iniziative straordinarie. Il 2024 segna il tricentenario della prima esecuzione della Passione secondo Giovanni BWV 245, un’opera che rimane tra i più grandi capolavori della musica sacra di tutti i tempi.

Il Briccialdi, ospita dal 21 marzo la mostra itinerante ‘300 anni di Passione: La Johannes Passion di J.S. Bach (1724-2024)’, una esperienza immersiva che delega la narrazione della Passione a fittizi ‘testimoni’ coevi di Bach. La mostra viene ospitata in diversi Conservatori di musica e Festival musicali in tutta Italia, e parte dal Conservatorio Morlacchi di Perugia per poi spostarsi al Briccialdi. Dal Briccialdi di Terni in mostra anche una conferenza sui 300 anni della Johannes Passion, tenuta da Chiara Bertoglio e curata da Silvia Paparelli, docente di Storia della musica al Briccialdi.

Per tutto il mese di aprile inoltre torna in Bct la Consulta degli Studenti, un interessante appuntamento in biblioteca, per gli appassionati di musica. La Consulta degli Studenti del Briccialdi, organizza come ogni anno una rassegna di concerti che vedrà come protagonisti gli studenti del Conservatorio ternano. Un’occasione per gli aspiranti musicisti di mettersi alla prova sperimentando quello che sarà il loro lavoro futuro e un’occasione per tutti i cittadini per trascorrere un pomeriggio all’insegna della buona musica.

In tema di masterclass, presso la sede del Conservatorio prosegue la lista dei nomi di prestigio: dopo le lezioni di saxsofono con il maestro Mario Marzi, vincitore di 9 concorsi nazionali e 4 internazionali, che tiene concerti in veste di solista con le più importanti orchestre sinfoniche, e di chitarra con un altro grande nome come il maestro Salvatore Zema, il 10 aprile masterclass di tromba, a cura del maestro Mark Bennett.

Il 13 aprile concerto del gruppo di Ottoni e Percussioni del Briccialdi, diretto sempre dal maestro Mark Bennett, coinvolte le classi di Corno del professore Marco Venturi, di Tromba del professore Andrea Di Mario e di Trombone del professore Massimiliano Costanzi.

Info: www.briccalditerni.it e sulle pagine social Facebook e Instagram