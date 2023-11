IL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI PALAZZO MAGALOTTI A COLLESTATTE

NUOVA VITA PER LE ESPOSIZIONI ORNITOLOGICHE E MICOLOGICHE,

GRAZIE ALL’ACCORDO TRA LA CASCATA DELLE MARMORE E IL CIAV

Domenica 22 ottobre, alle ore 16.00 presso il Palazzo Magalotti di Collestatte, si è tenuto un evento di riapertura del centro espositivo ornitologico e micologico che ha sede nel palazzo stesso.

Il centro fa parte della rete dei CEA (Centri di Educazione Ambientale) del Comune di Terni, le cui attività sono gestite da Monte Meru Soc. Coop. in collaborazione con Vivaticket nell’ambito dell’appalto dei servizi turistici della Cascata delle Marmore e in collaborazione con il CIAV (Centro Iniziative Ambiente Valnerina).

Un folto pubblico ha gremito i locali del palazzo, alla presenza dell’assessore al turismo Michela Bordoni, del Responsabile dell’ufficio Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni Federico Nannurelli, del Coordinatore scientifico dei Centri di Educazione Ambientale Federico Botti, del Responsabile dei Servizi Turistici della Cascata delle Marmore Silvio Piorigo e del Presidente del CIAV Enrico Bini.

La sezione espositiva, di proprietà del CIAV, consta di una collezione di reperti naturalistici composta da 60 modelli di funghi spontanei e 157 esemplari di uccelli imbalsamati oltre ad una biblioteca di volumi incentrati sugli aspetti naturalistici e turistici del territorio.

Inoltre nei locali sono presenti delle raccolte di nidi di uccelli e altri preziosi ritrovamenti che denotano la presenza di una ricca fauna nei boschi della Valnerina.

Le finalità del CEA di Palazzo Magalotti sono quelle della divulgazione scientifica naturalistica, principalmente rivolta alle scuole del territorio, oltre che alla popolazione e ai turisti.

Verranno presto realizzate pubblicazioni, la prima delle quali sarà il calendario fotografico naturalistico incentrato sulla biodiversità della Valnerina. Il calendario sarà acquistabile

presso il CEA della Cascata delle Marmore.

Sono in programma inoltre: la riedizione del percorso micologico della Cascata delle Marmore e dei relativi cartellini, utilizzando il bellissimo materiale fotografico messo a disposizione dal CIAV; l’organizzazione di corsi di ornitologia e incontri micologici, finalizzati alla conoscenza sia degli uccelli che dei funghi epigei ed ipogei del territorio, per guide ambientali escursionistiche, guide turistiche, per professionisti o per la popolazione; la

manifestazione “Sapori e Saperi d’autunno 2023” prevista tra settembre e dicembre, con passeggiate e visita al Centro Espositivo; “I frutti dei nostri boschi – Come prepararci confetture, marmellate, gelatine e liquori”, un evento CIAV in collaborazione con la Pro Loco Marmore; infine serate di micologia dal titolo “La prevenzione dagli avvelenamenti da funghi epigei spontanei” tenuto da esperti micologi.

Per quanto riguarda le scuole, l’offerta formativa programmata per la stagione in corso prevede delle escursioni nella natura per educare bambini e ragazzi ad uno sguardo attento verso l’ambiente naturale, ricercando, raccogliendo e studiando le tracce degli animali, per poi visitare il centro espositivo dove poter vedere i preziosi reperti esposti.

Le proposte sono destinate per lo più alle scuole del territorio, ma verranno inoltre creati pacchetti in combinazione con la visita alla Cascata delle Marmore anche per le gite da fuori regione.

Per quanto riguarda le scuole, tutte le informazioni sui programmi e modalità di prenotazione saranno presto reperibili nell’apposita sezione “Educazione Ambientale” nel sito www.cascatadellemarmore.info.