Gli Angeli del Santa Maria di Terni

Aiuto e sostegno alle persone malate ed ai loro familiari

Oltre agli operatori sanitari, nell’azienda ospedaliera operano i volontari di diverse associazioni

Aiuti materiali e sostegno psicologico: i pazienti dell’ospedale Santa Maria di Terni possono contare non solo su professionalità e vicinanza del personale sanitario, ma anche sull’aiuto concreto dei tanti volontari che operano all’interno dell’Azienda Ospedaliera. Numerose le associazioni che nel corso degli anni hanno offerto, e offrono tuttora, il proprio contributo nei diversi reparti ospedalieri.

CROCE ROSSA COMITATO DI TERNI

La collaborazione tra la Croce Rossa Italiana Comitato di Terni e l’Azienda Ospedaliera si perde ormai nel tempo. Sono molteplici le attività svolte insieme, accentuate poi in questo lungo e triste anno passato ad affrontare la pandemia. L’impegno della CRI di Terni, infatti, non si è limitato solo ai trasporti sanitari effettuati, sia dal Pronto Soccorso sia dai reparti, o alle visite programmate, ma c’è l’impegno anche nel pre triage al pronto soccorso, coadiuvando il personale sanitario. La CRI di Terni ha inoltre allestito, nel mese di novembre, l’ospedale da campo che è stato in funzione sino al mese di febbraio.

Non meno importanti sono stati i viaggi commissionati dall’ospedale per reperire plasma in altri ospedali e per i trasporti di pazienti Covid.

AISTOM

L’Associazione Italiana Stomizzati – Aistom O.d.V. è un Ente del Terzo Settore, costituitosi nel 1973; il Consiglio direttivo è composto da stomizzati, medici, stomaterapisti. L’Associazione è decentrata in varie Regioni con oltre 50 Centri di Riabilitazione. Fornisce assistenza sanitaria, riabilitazione psichica, assistenza protesica, apprendimento pratiche riabilitative, rilascio certificazioni mediche e consulenza legislativa. Ha attivato la Scuola Nazionale in Stomaterapia e la Scuola Nazionale di Vulnologia, con rilascio di Certificazione di Competenza, ed il Progetto Seme (corsi base sulla gestione delle stomie).

ANDOSITALIA – LILT Terni-

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sez. Provinciale di Terni (LILT-ODV) è un’associazione di volontariato, senza fini di lucro, che ha come compito istituzionale principale la Prevenzione Oncologica. La Lilt non opera all’interno dell’Azienda Ospedaliera, ma svolge la maggior parte delle sue attività gratuite all’interno della sua sede in viale Trento n.50. I legami con l’Azienda Ospedaliera sono molto stretti in quanto è il nostro punto di riferimento a cui inviare tutti i pazienti presso di noi visitati per i quali esiste il dubbio fondato di malattia oncologica e, in secondo luogo, perché le visite oncologiche nella nostra sede sono effettuate da specialisti ospedalieri che hanno svolto e continuano a svolgere, presso di noi, il loro lavoro come volontari, anche in un periodo così complicato dal punto di vista sanitario e socio-economico come quello che stiamo vivendo.

ANED

L’associazione difende e tutela i diritti civili e sociali dei nefropatici cronici, dei dializzati e dei trapianti di tutti gli organi e tessuti. Stimola la ricerca scientifica e i progetti di prevenzione. Informa i cittadini dei rischi della malattia renale attraverso campagne nazionali e eventi territoriali. Incentiva l’attivazione dei centri dialisi, sia ospedalieri sia territoriali, e vigila sul loro funzionamento. Promuove la dialisi domiciliare, interviene presso Ministero, Regioni e Asl per garantire ai pazienti il miglior trattamento e la continuità delle cure. Coordina le Giornate Nazionali “Donazione e Trapianto”. Organizza incontri, convegni, dibattiti; pubblica e distribuisce materiale informativo per promuovere il trapianto come cultura di vita. Interviene per il sostegno psicologico dei pazienti e delle loro famiglie. Si attiva per garantire i diritti, in campo fiscale, sanitario e sociale. Promuove il reinserimento lavorativo e sociale.

APICI

L’APICI Associazione Provinciale di volontariato operante sull’intero territorio nazionale, durante lo stato emergenziale dovuto al Covid 19 in accordo con la direzione, è stata ed è presente presso il Santa Maria di Terni per supportare i familiari dei ricoverati nella consegna e ritiro degli effetti personali. La cittadinanza ternana ha risposto con commoventi ringraziamenti in quanto il servizio, attivo 7 giorni su 7, ha aiutato e aiuta le famiglie a sentirsi vicine e presenti malgrado il distanziamento. L’ APICI con il patrocinio del Comune di Terni si trova su TERNIMIA con tutti i suoi servizi e sulla pagina Facebook come APICI Terni.

AUCC

L’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro Onlus – ODV nasce nel 1985. È formata da medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti e volontari capaci di assistere con amore e professionalità le persone colpite da patologia oncologica e le loro famiglie. L’Aucc garantisce servizi gratuiti di assistenza oncologica domiciliare, psiconcologia, fisioterapia su tutto il territorio Umbro. L’Aucc è presente all’interno del Santa Maria di Terni con un servizio di accoglienza di 38 volontarie opportunamente formate, suddivise tra Reparto di Oncologia e Reparto di Radioterapia, e una psicologa che opera all’interno del Reparto di Oncologia.

AUMAT

L’associazione nasce a Terni nel gennaio 2010 da un’idea del signor Elio Proietti e del responsabile del reparto di Endocrinologia, il dottor Camillo Giammartino, che teneva in cura lo stesso Proietti.

L’esigenza nasce dalla constatazione che le malattie tiroidee colpiscono un gran numero di persone e che una associazione di volontariato potesse aiutare la cittadinanza a prendere coscienza della situazione del territorio, in considerazione del fatto che anche se non ci sono stime precise, non è azzardato ritenere che il 30%, 40% della popolazione sia colpita da malattie della ghiandola tiroidea.

L’Aumat si propone anche di realizzare uno stretto rapporto di collaborazione con tutti gli specialisti interessati e i medici di medicina generale, con lo scopo di fornire agli utenti un supporto tecnicamente appropriato e corretto. In questi anni di attività abbiamo effettuato Screening ecografici gratuiti in varie realtà territoriali, nell’ambito delle Settimane Mondiali della Tiroide. Organizziamo e partecipiamo ad Eventi e Convegni sul tema, e tramite le nostre cene sociali siamo riusciti a donare alla Nostra Struttura Complessa alcune attrezzature sanitarie e la climatizzazione del reparto.

ASSOCIAZIONE I PAGLIACCI

Nel 2007 sono iniziate le attività dei volontari, ma la nascita dell’associazione di volontariato i Pagliacci avviene nel maggio 2009, con l’intento di applicare la Terapia del Sorriso all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Terni. Svolge la propria attività in Pediatria, Otorino e Day Surgery. Collabora con il Centro di Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva e, in particolare, con il Baobab, struttura semiresidenziale specializzata sull’Autismo e ADHD, disturbo evolutivo dell’autocontrollo. In questi lunghi anni ha donato strumenti diagnostici in molti reparti dell’Azienda Ospedaliera. Solo nel 2020 ha effettuato donazioni per un valore economico di 59 mila euro, in particolare in DPI.

TERNI X TERNI

TernixTernianch’io dal 1994 si adopera per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di strumentazione diagnostica, e la TernixTernidonna che dal 2011 si occupa di supportare, informare donne operate al seno, e coltivare la cultura della prevenzione. È l’associazione di riferimento della Breast Unit del Santa Maria di Terni. Con Progetto Venere si occupa, all’interno dell’oncologia, di truccare e pettinare le donne in cura oncologica, una vera e propria “coccola” per ritrovare la propria femminilità. Con Non sei sola, sportello di orientamento psicologico e nutrizionale, rivolto alle donne, in attesa della diagnosi o di un esame di controllo, si trova nel cuore della Breast Unit. Con Io voglio vivere non sopravvivere, eventi in cui i medici spiegano alle donne, pazienti e non, la prevenzione e percorso di cura del cancro al seno.

È capofila della delegazione Europa Donna-Umbria, che tutela i diritti della donna con cancro al seno, per il miglioramento del percorso di cura e qualità della vita.