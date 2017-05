GITA NEL CUORE DELLA VALNERINA Sabato 27 MAGGIO

GITA NEL CUORE DELLA VALNERINA

– TURISMO E CULTURA – tutti insieme per una giornata particolare

Sabato 27 MAGGIO

Stiamo organizzando una gita, una vera novità per la nostra Associazione.

Pensiamo di visitare il cuore verde della nostra UMBRIA, con un tour turistico/culturale.

Lo scopo preciso è di conoscere, sempre meglio, i magici segreti della nostra terra.

La professoressa LORETTA SANTINI ci parlerà degli antichi abitanti, delle legende, tradizioni, usi e mestieri del popolo umbro della Valnerina.

Sotto troverai ogni dettaglio di questo meraviglioso 27 maggio che passeremo insieme.

Sei interessato a questo progetto?

Allora ti aspettiamo in sede per l’adesione entro il 22 maggio.

per maggiori informazioni e prenotazioni puoi telefonare a:

0744-1963037 333-7391222 366-2190644

Programma Gita:

Ore 09:00 incontro a P.zza Tacito davanti all’ex banca d’Italia- partenza in Bus turismo

Ore 09:45 arrivo a Sant’Anatolia di Narco e visita al Museo della Canapa e all’Abbazia dei Santi Felice e Mauro

Ore 10:45 partenza per Cascia

Ore 11:00 visita al Santuario di Santa Rita e alla città

Ore 12:45 partenza per Roccaporena. Visita della casa natale della Santa

Ore 13:30 pranzo in hotel Roccaporena (menù a prezzo fisso)

Ore 15:15 partenza per Norcia e visita della città (zona accessibile)

Ore 17:45 partenza per la Cascata delle Marmore e visita con interventi che descrivono i lavori fatti o in corso di realizzazione. Chi lo desidera potrà assistere, a pagamento, con occhialini a 3D alla proiezione “cinema 6D virtual esperience” e Rafting virtuale.

Ore 20:00 rientro a Terni