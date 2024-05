La pratica sportiva, pur essendo benefica per la salute, può comportare rischi, tra cui la frattura della spalla.Questo tipo di infortunio è spesso causato da cadute violente o impatti diretti durante attività ad alto impatto come calcio, rugby o sci.

Le fratture della spalla possono coinvolgere varie parti dell’omero, della scapola o dell’articolazione gleno – omerale, manifestandosi con dolore acuto, gonfiore e limitazioni nei movimenti.

La diagnosi avviene tramite esami fisici, radiografie e talvolta risonanza magnetica per valutare l’estensione e la gravità della lesione.

Il trattamento dipende dalla gravità e dalla posizione della frattura. In molti casi, un approccio conservativo con immobilizzazione e fisioterapia può essere sufficiente per la guarigione.

Tuttavia, fratture più gravi o instabili possono richiedere interventi chirurgici per ripristinare la stabilità e la funzione della spalla. La fase di riabilitazione è cruciale per il recupero ottimale. Programmi di fisioterapia mirati aiutano a ripristinare la forza muscolare, la mobilità articolare e la flessibilità della spalla, riducendo il rischio di complicazioni a lungo termine come la rigidità articolare e la perdita di funzionalità.

La prevenzione è essenziale per ridurre il rischio di fratture della spalla nello sport.

Gli atleti dovrebbero essere istruiti sull’ importanza di seguire correttamente le tecniche di allenamento, sull’uso di attrezzature protettive adeguate e sulla progressione graduale dell’attività fisica per evitare sovraccarico e lesioni da trauma.

In conclusione, la frattura della spalla rappresenta una sfida per gli atleti, ma con una diagnosi tempestiva, un trattamento appropriato e una riabilitazione completa, è possibile tornare alla pratica sportiva con fiducia e sicurezza, minimizzando il rischio di ricadute e complicazioni a lungo termine.

Dr. Vincenzo Buompadre

Specialista in Ortopedia Traumatologia e Medicina dello Sport

www.drvincenzobuompadre.it