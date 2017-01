La “Festa dello Sportivo”

Si è svolta anche quest’anno la tradizionale “Festa dello Sportivo” organizzata dalla Sezione di Terni dell’Unione Veterani dello Sport.

Nel corso dell’incontro, avvenuto l’8 dicembre us alla presenza del Delegato regionale dell’UNVS Aurelio Dozzini e del Vice Presidente regionale del CONI Moreno Rosati, che nell’occasione rappresentava anche l’Amministrazione Comunale, è stato consegnato un riconoscimento alla promettente giovanissima pattinatrice Rebecca Bassitto e alla Società Sportiva Euro Sport Club che si è aggiudicata la coppa “Memorial Mario Pietrini”

La targa “Una vita per lo Sport” è stata invece consegnata ai veterani Maria Rotoloni (ciclismo), Amedeo Forti (Pattinaggio e Sci) e Benito Montesi (Pallavolo e Canottaggio) premiati per la lunghissima attività sportiva come atleti e dirigenti.

Un momento di commozione si è avuto durante la consegna al figlio Andrea di una targa alla memoria di Onofrio Fanelli, per oltre 20 anni presidente della Sezione UNVS di Terni e scomparso alcuni mesi fa.

Grandi applausi dai tanti presenti al momento della consegna dell’ambito premio “Atleta dell’Anno UNVS” che quest’anno è andato meritatamente a Jonathan Molfino, degno erede di una famiglia di grandi lottatori, che ha aggiunto al suo già cospicuo palmares la recentissima vittoria ai Campionati Mondiali Master di Lotta Greco Romana e Lotta Libera.

Prima delle premiazioni, in mattinata si era tenuta l’Assemblea della Sezione per il rinnovo delle cariche.

Presidente è stato eletto Pietro Pallini, da tanti anni presidente della Polisportiva Bosico, che sarà coadiuvato dal Consiglio Direttivo composto da Maurizio Catanzani, Supino Cercarelli, Dino Ciommei, Mauro de Angelis, Guido Marchegiani, Benito Montesi, Leandro Ottavi e Carlo Pezzanera, tutti dirigenti sportivi di valore e ben conosciuti nel territorio.

Revisori dei Conti saranno Mario Giangiuli ed Alberto Raminelli e Probiviri Vincenzo Bizzoni e Pierpaolo Garnero.