FESTA DELLA CONDOTTA

Davvero una bella serata quella del 26 ottobre con i soci di Slow Food Interamna Magna – Terni. Abbiamo festeggiato i cinque anni della condotta Slow Food di Terni con un nutrito gruppo di partecipanti e soci vecchi e nuovi. Con Luca Asciutti, Alberto Ratini e Maurizio Amoroso e con la partecipazione di Monica Petronio presidente regionale di Slow Food Umbria, abbiamo ripercorso l’attività della condotta in questi cinque anni, caratterizzati anche da un periodo non facile come quello della pandemia: periodo che comunque abbiamo superato brillantemente grazie ad una serie di eventi on line con una formula che

stiamo continuando a proporre per alcune situazioni, come le attività legate al pampepato ternano, giunte al terzo anno consecutivo a cura di Francesco Giuli.

Prima di tutto vogliamo ringraziare Francesco Santocchi, padrone di casa di “Poscargano Cibo e Ospitalità dal 1890” che ha messo a disposizione la sua struttura ed il suo team consentendoci di festeggiare in luogo bellissimo che vi invitiamo a visitare, e che ha aperto la serata con il cocktail “Philadelphia Fish house Punch” da lui realizzato e spiegato. Slow Food tornerà di certo a trovarlo in quanto il suo locale sarà la sede di alcuni altri eventi nei prossimi mesi (per qualsiasi info https://www.poscargano.it/)

A seguire un ringraziamento particolare ad un grande amico della condotta: Andrea Forti, dell’Agricola Forti (http://www.agricolaforti.com/), che ci ha fatto gustare ancora una volta un assaggio dei suoi eccezionali prodotti oltre ad averci aiutato organizzativamente e materialmente in cucina per il secondo anno.

Come avete sentito (e leggerete qui sotto) con lui l’appuntamento è a breve a Bazzano di Spoleto per una serata imperdibile.

Un sentito ringraziamento va anche a Luca Calvani della Cioccolateria Calvani di Terni che ha offerto un gustoso assaggio della sua meravigliosa produzione che peraltro i nostri soci consolidati già conoscono, in particolare realizzando un cioccolatino ad-hoc a forma di chiocciola Slow Food con un eccezionale cacao proveniente dal Messico.

Infine grazie anche all’azienda Ricci di Montecchio produttrice dell’olio nuovo (https://olioricci.it) e a tutti coloro che a qualche titolo ci hanno dato una mano per la festa

ed in generale in questi anni, facendoci assaggiare i loro prodotti: come ben sapete tutta l’attività della condotta è frutto del nostro volontariato e quindi senza il contributo di questi amici produttori nulla sarebbe stato possibile.

La serata è stata anche l’occasione per informare i soci in merito ad alcuni degli eventi che abbiamo progettato per i prossimi mesi e per i quali abbiamo registrato già grande interesse. Le date precise saranno comunicate a mano a mano, ma in particolare nelle prossime settimane è in programma una serata con le birre del Birrificio Amerino con il degustatore professionista Vittorio Morelli e la serata “Slow Meat: mangiamo meno carne, di migliore qualità” presso l’Azienda Agricola Forti di Bazzano (Spoleto), prevista per il 1 dicembre.

Abbiamo anche organizzato per la prima volta a Terni le preselezioni del Cappelletto d’Oro, una vera e propria Gara enogastronomica regionale per cuochi amatoriali (24 Novembre – tutte le info su https://cappellettodoro.it/). A seguire ci saranno alcuni laboratori e serate-incontro dedicate al mondo del pane, del vino, dell’aceto e dell’olio con produttori di diverse eccellenze del territorio e non, sempre sotto l’insegna del cibo “Buono Pulito e Giusto” che è

il mantra di Slow Food.

Insomma c’è davvero molta carne (e non solo!) al fuoco anche per il 2024 con Slow Food Interamna Magna – Terni.

Tutte le informazioni sul nostro sito www.slowfoodinteramnamagnaterni.org

Alberto Ratini