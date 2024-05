ENTRA NEL FUTURO CON… ‘’L’INIETTABILE IBRIDO’’

Stiamo vivendo in un’epoca di cambiamenti in vari ambiti in cui la parola d’ordine è IBRIDO

Ebbene, anche in MEDICINA ESTETICA è entrato il concetto di ‘’IBRIDO’’ riferito ad un filler nuovo, futuristico, ricco di aspettative e con ottimi risultati. Si tratta di un ACIDO IALURONICO (HA) ed IDROSSIAPATITE DI CALCIO (CaHA) racchiusi in un unico prodotto.

Il processo di invecchiamento di un volto comunemente comporta perdita di volume, cedimento strutturale e compositivo della cute e modificazioni muscolari.

L’utilizzo di prodotti ad agente singolo, come fillers a base di acido ialuronico(HA) o biostimolanti, non riesce a fornire simultaneamente l’effetto liftante dell’HA e la stimolazione del collagene ottenuta dall’ IDROSSIAPATITE DI CALCIO(CaHA).

L’iniettabile IBRIDO entrato in commercio da poco tempo, ha un duplice effetto e combina CaHA e HA per migliorare l’architettura cutanea fornendo un effetto liftante immediato grazie all’HA e prolungato grazie alla produzione di nuovo collagene stimolata da CaHA.

Il filler ibrido ha mostrato un buon profilo di sicurezza ed e’ indicato in pazienti con invecchiamento cutaneo e in chi necessita di un ripristino di volume dei tessuti molli del volto.

Un modesto rossore e gonfiore nel sito di iniezione si attenua nel giro di 24 ore con l’impacco di ghiaccio.

Questo filler a base di CaHA E HA contiene anche LIDOCAINA CLORIDRATO, un anestetico in piccolissima quantità per ridurre al minimo il fastidio durante il trattamento.

Benvenuti nella Terza Dimensione della Medicina Estetica col FILLER IBRIDO. ……… e tu cosa aspetti a venire a provarlo?

Dr.ssa Alessandra Crescenzi

Medico estetico

Servizi Sanitari Via C. Battisti 36/C – Terni

Riceve su appuntamento Tel. 338 6829412