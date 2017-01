Oggi più che mai, uomini e donne, sentono l’esigenza di eliminare dal proprio corpo antiestetici peli superflui, sia per motivi estetici, sportivi e sanitari (ferite-interventi-escoriazioni ecc…).

Il trattamento laser viene eseguito su tutte le parti del corpo ricoperto da peli superflui. Le zone del corpo non ricoperte da peli sono le regioni palmari, plantari e le mucose.

Esistono diversi tipi di epilazione.

Il termine DEPILAZIONE sta ad indicare l’eliminazione del pelo dalla superficie della pelle recidendolo, tecnica utilizzata per esigenze igieniche-estetiche.

Il termine EPILAZIONE sta ad indicare l’asportazione del pelo nella sua interezza fino al bulbo pilifero e può essere transitoria (cerette) o permanente (laser).

Ricordiamo che l’epilazione a ceretta dura in media 20 giorni, in quanto il pelo verrà estirpato fin dalla radice, ma è un trattamento per cui è necessario rivolgersi ad un operatore nel settore estetico.

Consiglio di sostituire questa tecnica con l’epilazione con pasta di zucchero, in quanto si allungano i tempi di ricrescita e si elimina il fastidioso inestetismo dei peli sottocutanei.

L’epilazione con cera calda è sconsigliata in caso di teleangectasie, vene varicose in superficie e follicoliti topiche da strappo.

L’epilazione si esegue con mezzi strumentali come:

ELETTROCOAGULAZIONE Attraverso un ago sottilissimo che penetra fino al bulbo pilifero distruggendolo con il passaggio di corrente ad alta frequenza. È indicata per i peli bianchi che il laser non legge.

IL LASER come depilazione progressiva si basa, invece, sul concetto di fototermolisi selettiva che emette luce monocromatica ad una determinata frequenza in modo da colpire selettivamente la melanina presente nel bulbo del pelo distruggendolo.

L’energia luminosa si trasforma in energia termica provocando una vera e propria esplosione delle cellule del bulbo pilifero per cui il pelo non ricresce.

I risultati finali della depilazione laser variano da persona a persona, a seconda del tipo di pelle (fototipo) e colore dei peli che devono essere eliminati e la zona del corpo dove viene eseguito il trattamento.

Per questo il trattamento non conferisce a tutti i medesimi risultati. In tal caso, suggerisco di effettuare una approfonditi visita, per definire il numero di sedute necessarie alla risoluzione del trattamento.

La seduta può durare da qualche minuto a un’ora e mezza in base alla dimensione della zona da trattare.

Il laser interviene sul pelo in fase PRO-ANAGEN e ANAGEN, ovvero di crescita attiva, per cui. quando si effettua il trattamento, si eliminano i peli che si trovano in questa fase.

Invece i peli, che al momento del trattamento sono dormienti, verranno trattati nella seduta successiva quando saranno in fase attiva.

È sconsigliato abbronzarsi durante il trattamento in quanto può ridurre l’efficacia dello stesso e anche effettuare epilazioni a pinzetta e cerette.Con il trattamento laser si risolvono anche patologie come: IRSUTISMO-IPERTRICOSI-VIRILISMO PILIFERO.

Nel nostro istituto si esegue il trattamento laser preceduto da un’accurata visita durante la quale stabiliremo tempi di durata e risultato.

