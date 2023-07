Day Surgery e Chirurgia Programmata: IL SANTA MARIA MODELLO DA ESPORTARE

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

Il 20 maggio 2023 si è svolto a Terni, presso l’Aula Magna della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia, il Convegno dal titolo “Cambia…menti. 25 anni di Day Surgery a Terni”, con la partecipazione di numerosi relatori provenienti da tutta Italia e 80 professionisti sanitari iscritti. Il dottor Claudio Nazzaro, presidente del Convegno, responsabile dell’organizzazione dell’Area Multidisciplinare della Chirurgia Programmata dell’Azienda Ospedaliera di Terni, ha illustrato le peculiarità della Day Surgery come modello organizzativo innovativo nato a Terni 25 anni fa ed emulato successivamente in altre regioni.

Questo modello è ancora in grado di determinare una rivoluzione culturale che parte dalle procedure a media e bassa complessità ma che deve essere esteso a tutto l’ambito chirurgico. Al Santa Maria questo modello è ormai ben consolidato, come ha spiegato nel suo intervento il direttore sanitario, Pietro Manzi, che lo ritiene inoltre “uno strumento necessario a implementare l’integrazione tra azienda ospedaliera e territorio”.

Il dottor Manzi inoltre ha sottolineato che la riprogettazione delle aree di degenza in funzione dei setting assistenziali ha consentito, con il trasferimento dell’attività dell’Area della Chirurgia Programmata nella sede storica della Day Surgery, di incrementare la disponibilità di posti letto per l’abbattimento delle liste d’attesa chirurgica.

Il dottor Giovanni Tebala, presidente onorario del convegno e direttore della Struttura Complessa Chirurgia Digestiva e d’Urgenza, ha ribadito il suo sostegno alla implementazione di tale modello ormai necessario anche per la chirurgia complessa, grazie anche alla chirurgia mini-invasiva e all’applicazione di protocolli di “Enhanced Recovery”, una nuova filosofia che mira a migliorare la ripresa dei pazienti dopo interventi maggiori. Il Professor Vincenzo Nicola Talesa, Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Perugia, ha ricordato che a breve si celebreranno i 25 anni del corso di Laurea completo di Medicina e Chirurgia di Terni, a testimoniare la collaborazione tra università e ospedale.

Il dottor Giacomo Giovannelli, nel portare il saluto dell’Ordine dei Medici di Terni, ha evidenziato l’importanza dell’integrazione tra ospedale e medicina territoriale per garantire la continuità delle cure. Sono intervenuti infine il professor Piergaspare Palumbo, presidente della Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e Day Surgery, e il dottor Marsilio Francucci, ideatore della Day Surgery a Terni 25 anni fa, oggi Coordinatore Regionale ACOI, che hanno sottolineato la disponibilità delle società scientifiche a supportare un processo di rilancio di tale modello o l’introduzione di modelli innovativi partendo ancora una volta da Terni come centro pilota per l’efficientamento delle cure.

Nella prima sessione dal titolo

“Innovazione al Servizio dell’appropriatezza organizzativa” sono state illustrate le buone pratiche di Chirurgia a Ciclo Breve, esempio di eccellenza organizzativa, realizzate a livello nazionale e nella nostra azienda.

Il dottor Massimo Rizzo, della DMPO, ha sottolineato come il nuovo Piano Sanitario Regionale inviti all’implementazione di modelli di Day Week Surgery per recuperare appropriatezza delle cure.

Al termine sono stati presentati i dati di attività dell’Area Multidisciplinare della Chirurgia Programmata: 1162 ricoveri, con una media di 15 nuovi ricoveri al giorno e una eccellente qualità percepita dai pazienti. Nella seconda sessione dal titolo “Innovazioni Tecnologiche e Appropriatezza clinica” è stato descritto l’impiego di tecniche chirurgiche e anestesiologiche innovative (compresa l’ipnosi) che permetteranno di includere un numero crescente di procedure chirurgiche nel setting di Chirurgia a Ciclo Breve.

Infine, nella Tavola Rotonda, la dottoressa Anna Rita Cosso, presidente nazionale di Cittadinanza Attiva, ha descritto alcune criticità lamentate da pazienti a livello nazionale, come le lunghe liste d’attesa o il disagio di recarsi lontano dal proprio domicilio per sottoporsi a visite ed esami diagnostici. La dottoressa Eleonora Pace, presidente della Commissione Sanità della Regione Umbria, è intervenuta per illustrare a tale proposito quanto realizzato dalle istituzioni locali e regionali a oggi e quanto in fieri per risolvere il problema delle liste d’attesa e delle reti cliniche territoriali. Da questo convegno è emerso come la Chirurgia a Degenza Breve, che sia Day Surgery o Week Surgery, sia un modello efficace ed efficiente che può rispondere alle richieste di salute della popolazione e alle esigenze economiche delle amministrazioni.

Si è evidenziato come la Struttura di Day Surgery del Santa Maria rappresenti un modello organizzativo da implementare a livello regionale, da rilanciare e potenziare quale valido strumento utile a raggiungere l’efficientamento delle cure al paziente.