da Donna a Donna

Per quanto possa essere un problema molto frequente e diffuso, il dolore mammario, (o mastodinia), talvolta può essere sottovalutato nel suo impatto sulla qualità della vita.

Circa il 70% delle donne in età fertile soffre di mastodinia e nel 30% dei casi può essere un disturbo importante ed invalidante.

A causa della maggiore consapevolezza delle donne sul tumore al seno, il dolore mammario spesso diventa motivo di forte ansia ed è tra i motivi piu’ frequenti di vista senologica, induce la donna a contattare il suo senologo di fiducia.

La mastodinia si classifica in:

– ciclica: colpisce donne in età fertile, è più comune tra il 25 ed i 35 anni e dipende dai cambiamenti ormonali che ogni mese intervengono nelle fasi del ciclo ovarico, portando ad un incremento di circa il 15% del volume mammario a causa dei liquidi trattenuti. L’eccesso di estrogeni, l’iperprolattinemia o l’ipersensibilità dei recettori mammari possono essere alla base della mastodinia, ma nessuna di queste tesi è stata dimostrata con evidenza. Il dolore viene descritto come una fitta, di solito bilaterale, ma di intensità diversa nei due seni, interessando quasi sempre i quadranti esterni della mammella. In genere inizia verso la metà del ciclo, per intenderci nella fase ovulatoria, raggiungendo l’apice negli ultimi giorni che precedono il flusso mestruale, con il quale si riduce notevolmente. Spesso l’attività fisica, indossare indumenti stretti, reggiseno con ferretto e la palpazione acuiscono il dolore. Purtroppo è un dolore con cui spesso bisogna convivere fino alla menopausa e l’uso di antinfiammatori o antiedemigeni possono ridurre la tensione mammaria legata all’aumento di liquidi.