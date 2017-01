Curarsi con l’OSTEOPATIA

L’osteopatia è un metodo terapeutico, olistico di cura-prevenzione fondato su una conoscenza precisa della fisiologia e dell’anatomia del corpo umano.

Utilizza le mani come strumento di diagnosi, per evidenziare le disfunzioni e l’assenza di mobilità dei tessuti che comportano un’alterazione dell’equilibrio generale dell’individuo.

A CHI SI RIVOLGE E COSA CURA

L’Osteopatia non cura patologie ma stimola le capacità di recupero e guarigione del corpo ottimizzando i processi fisiologici e fisici.

È indicata in tutti i disturbi di origine funzionale che, in assenza di lesioni organiche, presentino sintomi fastidiosi causati da un’alterazione della mobilità articolare e tessutale.

IL TRATTAMENTO OSTEOPATICO È INDICATO NEI CASI DI:

disturbi dell’apparato muscolo scheletrico e viscerale in assenza di lesioni organiche

disturbi posturali e del movimento

bambini e neonati, donne in gravidanza e anziani

sportivi professionisti o dilettanti, per migliorare le performance, prevenire gli infortuni ed accelerare i tempi di guarigione.

COME CURA

L’osteopata attraverso l’utilizzo esclusivo delle mani e con specifici test non invasivi, analizza la mobilità delle strutture ossee, articolari, viscerali, fasciali e cranio-sacrali. Individua le aree in disfunzione e con piccoli aggiustamenti stimola la naturale tendenza intrinseca del corpo verso l’autoguarigione. Ciò che la medicina allopatica apporta grazie a sostanze chimiche (farmaci) per calmare, frenare o stimolare i sistemi di funzionamento umano, l’osteopatia tende ad ottenerlo mediante interventi manuali.

I VANTAGGI DEL TRATTAMENTO OSTEOPATICO

Rapida soluzione della sintomatologia dolorosa

Notevole riduzione del consumo di farmaci

Riduzione delle indagini radiologiche

Riduzione delle perdite di giornate di lavoro

OBIETTIVO DEL TRATTAMENTO

curare la persona secondo i disturbi e le speranze (dolore, limitazioni funzionali, disordini somatici, ecc.)

trattare le cause di queste disfunzioni

ristabilire il movimento ai differenti meccanismi e sistemi dell’organismo, preservare e mantenere l’equilibrio e la salute dei pazienti, a volte a distanza dalla sede dei problemi, liberandoli dai loro vincoli (tensioni, pressioni, blocchi, etc.) che interessano la circolazione generale ai livelli arteriosi, venosi, nervosi e linfatici.

Marzia Martellotti

Osteopata D.O.