CUCINARE IN RESIDENZA PROTETTA

Cucinare è molto più che preparare i pasti, cucinare per gli anziani in residenza protetta

è particolarmente importante in quanto offre preziosi momenti di condivisione e di piacere, l’opportunità di partecipare alla preparazione dei pasti e di godere di una dieta equilibrata essenziale per mantenere una buona salute, rafforzare il sistema immunitario e prevenire le malattie.

IL CIBO PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME:

STIMOLAZIONE COGNITIVA

Stimolando la memoria possiamo recuperare le preferenze alimentari di ogni Ospite, chiedere quali erano o sono ancora i piatti preferiti ed elencare le ricette e gli ingredienti degli stessi. Questi ricordi e la ricerca delle relative ricette o degli ingredienti stimolano la memoria, la discussione e la condivisione di momenti di vita.

STIMOLAZIONE SENSORIALE

La preparazione dei pasti coinvolge i sensi, come la manualità, l’olfatto, il gusto e la vista già dal momento in cui si inizia a pensare alle ricette od ai piatti preferiti da preparare.

Questo può aiutare a stimolare l’appetito e a rafforzare il piacere associato al cibo.

MOMENTI DI CONDIVISIONE

La cucina offre un’occasione unica per condividere momenti conviviali e riscoprire i propri gusti. La condivisione di ricette semplici, di famiglia o quelle speciali dei giorni di festa sono sempre momenti emozionanti sia per gli anziani che per gli operatori addetti a tale animazione.

