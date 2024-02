COS’E’ L’ACIDO POLI-L-LATTICO (PLLA)?

I livelli di collagene della nostra pelle diminuiscono con l’età che porta a rughe e a perdita di compattezza cutanea.

L’acido poli-l-lattico (PLLA) stimola gradualmente il proprio collagene. Si tratta di una sostanza iniettabile e biodegradabile che può aiutarti ad ottenere un aspetto più giovanile.

La causa principale dei segni visibili dell’invecchiamento è la progressiva perdita di volume, soprattutto dovuta ad una diminuzione della produzione endogena di collagene e alla sua

degradazione.

Il PLLA è biocompatibile e stimolando i nostri fibroblasti, il collagene perduto viene sostituito da nuovo collagene conferendo al volto un aspetto nel complesso ringiovanito in modo naturale.

I risultati saranno evidenti e progressivi e possono durare più di 2 anni.

Il miglioramento inizierà ad essere visibile già dopo alcuni giorni dopo la prima seduta, ma poiché la produzione di collagene di nuova formazione è un processo graduale, ad ogni sessione di trattamento i risultati saranno sempre più evidenti, motivo per il quale non si deve mai iper-correggere.

Normalmente sono sufficienti 2 sessioni o sedute di trattamento ambulatoriali a distanza di circa 2 mesi.

Il PLLA può essere iniettato anche in zone del corpo che hanno perso volume con risultati sorprendenti e duraturi.

Dopo l’iniezione, sempre profonda, sottocutanea o sovra periostea, occorre fare un impacco freddo, massaggiare le aree trattate per evitare noduli per almeno 7-10 giorni.

L’inverno è il momento adatto per sottoporsi a questo trattamento per poter essere in piena forma in estate.

COSA ASPETTI A VENIRE A PROVARLO?

