Cosa è la Senologia

La senologia è la branca della medicina che studia le malattie della mammella.

Propriamente in anatomia per seno si intende il solco posto tra le due salienze mammarie,

ma è invalso l’uso di utilizzare questo termine come sinonimo di mammella.

Charles Marie Gros, ritenuto fondatore della senologia, avrebbe gradito che sulla statua, scolpita da Louis-Ernest Barrias, “La Nature se dévoilant”, in cui la natura si svela dinanzi alla scienza, fosse inciso: “poiché il seno rappresenta l’immagine e la proiezione della donna nella sua totalità, poiché la cancerologia mammaria è la nutrice di ogni cancerologia in generale, poiché il seno è un testimone e forse una vittima di questa società, la senologia deve essere considerata la più umana delle discipline.”

La senologia è materia complessa che si è sviluppata particolarmente negli ultimi decenni diventando oggetto di studio di molte branche specialistiche (endocrinologia, radiologia, oncologia, chirurgia, anatomia patologica) mentre prima era di pertinenza quasi esclusivamente della ginecologia in quanto il seno era considerato organo tipicamente femminile. In realtà la mammella è presente anche nel maschio, sia pure in forma rudimentale, ed è soggetta anche nel maschio a varie malattie anche gravi.

Questa particolare attenzione rivolta alla mammella da tanti specialisti è dovuta al fatto che essa è particolarmente colpita dal cancro, prima causa di morte per tumore maligno nella popolazione femminile.

Le attuali conoscenze in campo oncologico e le esperienze maturate in tanti anni hanno dimostrato che questa malattia così complessa necessita di un approccio multidisciplinare sia nel momento della diagnosi (radiologo e patologo) fino alla scelta terapeutica (chirurgo, radioterapista, oncologo, radioterapista) così da coinvolgere più professionalità. La senologia quindi ha assunto dignità di disciplina “specifica” tanto che nel 1995 il prof. Umberto Veronesi, insieme ad altri autorevoli professionisti, compresi ministro e avvocati, hanno dato luogo alla creazione di molti gruppi di studio, quali la Scuola Italiana di Senologia, di alcune Associazioni come la Forza Operativa Nazionale sul Carcinoma Mammario (FONCAM), la Rivista Attualità in Senologia.

Nacque poi la Società Italiana di Senologia.

Tutto ciò nell’intento di combattere una malattia che minaccia drammaticamente la vita delle donne. Donne che si potrebbero salvare solo se il cancro venisse diagnosticato per tempo.

Una diagnosi precoce, meglio ancora se in fase preclinica, non solo salverebbe la loro vita, ma ne risparmierebbe anche la mammella da interventi mutilanti.

Aspetto quest’ultimo di grande significato considerato il ruolo che riveste il seno nella vita di una donna.

