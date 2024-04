DATA: 25 Maggio 2023

LUOGO: Hotel Garden (Viale D. Bramante, 4 – 05100 Terni)

ORARIO: 8.00-14.00

PROGRAMMA

ore 8.00 Registrazione dei partecipanti

ore 8.30 Saluto delle autorità e apertura dei lavori

1° Sessione – OSTEOARTROSI: INQUADRAMENTO E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Dr. Latini – Prof. Altissimi

ore 9.00 “Introduzione, sintomatologia, razionale scientifico” – Dr. Pace (Terni)

ore 09:10 “Epidemiologia, fattori di rischio, prevenzione ed aspetti multidisciplinari” – Prof. Rinonapoli (Perugia)

ore 9.25 “Percorsi diagnostici dell’osteoartrosi: il ruolo del Radiologo” – Dr. Mazzei (Terni)

ore 09.40 “Trattamenti conservativi e terapia infiltrativa” – Dr. De Larrea (Narni)

ore 09.55 “Trattamenti fisioterapici: tradizionali e moderne tecniche riabilitative” – Dr. Novelli (Terni)

ore 10:10 “Il ruolo del fisiatra: trattamenti conservativi e riabilitazione post-chirurgica” – Dr. Mosca (Orvieto)

ore 10:25 “Gestione multidisciplinare e rete assistenziale territoriale per il paziente con osteoartrosi” – Dr. Simoni (Terni)

ore 10.40 coffee break

2° Sessione – TRATTAMENTI CHIRURGICI DELL’OSTEOARTROSI

Prof. Cerulli – Prof. Rinonapoli – Prof. Antinolfi

ore 11.15 “Trattamento chirurgico: mano-polso” – Dr. Mosillo – Dr. Braghiroli (Terni)

ore 11.30 “Trattamento chirurgico: gomito” – Dr. Sessa (Roma)

ore 11.45 “Trattamento chirurgico: spalla” – Dr. D’Eramo (Terni)

ore 12.00 “Trattamento chirurgico: anca” – Dr. Latini (Terni)

ore 12.15 “Trattamento chirurgico: ginocchio” – Prof. Caraffa (Perugia)

ore 12.30 “Trattamento chirurgico: piede-caviglia” – Dr. Teori (Roma-Rieti)

ore 12.45 “Evidenza scientifica e nuove frontiere di trattamento” – Prof. Cerulli (Perugia)

ore 13.00 “Algoritmi e razionali di trattamento d’oltralpe: parola all’esperto” – Mr. Kumar (Cambridge – UK) “Treatment rationale and algorithms beyond the Alps“

ore 13.15 Discussione finale

ore 13.45 Conclusioni

ore 14:00 Chiusura dei lavori

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dr. Valerio Pace, Dirigente Medico presso la S.C. di Ortopedia e Traumatologia dell’A.O. Santa Maria Terni

PRESIDENTE ONORARIO: Dr. Sandro Latini, Direttore f.f. della S.C. di Ortopedia e Traumatologia dell’A.O. Santa Maria Terni

ISCRIZIONI GRATUITE al seguente link: https://ec-comunica.it/diagnosi-e-trattamento-dell-osteoartrosi/

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: EC Comunicazione & Marketing , Via delle Palme 9/A – 05100 Terni – E-mail: segreteriaconvegniec@gmail.com – Tel: 346/5880767 – 329/2259422 – www.ec-comunica.it