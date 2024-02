CONVEGNO: CARDIOCHIRURGIA E FEDE RELIGIOSA- Le ragioni dei Testimoni di Geova

DATA: 16 Marzo 2024

LUOGO: Sala Convegni Maurizio Santoloci (Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 32 – 05100 Terni)

ORARIO: 8.00-14.00

PROGRAMMA

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.10 Saluti delle Autorità

I SESSIONE

Moderatori: Prof. Mark Ragusa, Dott. Augusto Scaccetti

9.30 Storia della denominazione e dottrina dei Testimoni di Geova: significato biblico e motivo del rifiuto per questioni di fede – Sig. Federico Pampanelli

9.50 “The natural experiment of JW patients”: dalla cardiochirurgia bloodless al Patient Blood Management – Dott. Samuel Mancuso

10.10 Risultati delle procedure cardiochirurgiche nei T.d.G. – Dott. Valentino Borghetti

10.30 Preparazione preoperatoria per pazienti T.d.G. : ambulatorio dedicato- Dott. Giuseppe Vaccari

10.50 Cardiochirurgia ad alto rischio operatorio nei T.d.G. – Dott.ssa Assunta Fabozzo

11.10 Coffee Break

II SESSIONE

Moderatori: Dott. Fabrizio Armando Ferilli, Dott. Fabio Suadoni

11.30 Cardiochirurgia pediatrica nei T.d.G. – Prof. Alessandro Frigiola

11.50 Interventi cardiochirurgici senza sangue – Dott. Salvatore Scianna

12.10 Tecniche alternative alla trasfusione e di risparmio sangue in CACH. – Dott. Matteo Franceschini

12.30 Le problematiche anestesiologiche e rianimatorie – Dott. Sandro Morelli

12.50 Complicanze ex post: Quale responsabilità medico-legale della mancata trasfusione salvavita e della mancata organizzazione? – Dott. Matteo Bolcato

13.10 Indicazione ex ante: conseguenze medico-legali dell’omissione all’indicazione chirurgica per limitazione all’assistenza clinica completa (Relatore da definire)

13.30 Discussione

14.00 Conclusione dei lavori

SOGGETTI A CUI È RIVOLTO: soggetti accreditati (6 crediti formativi) n. 100 persone

Medico chirurgo (Angiologia, Cardiologia, Ematologia, Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie Infettive, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina fisica e riabilitativa, Medicina interna, Medicina dello Sport, Cardiochirurgia, Chirurgia generale, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, Anatomia patologica, Anestesia e Rianimazione, Medicina trasfusionale, Neurofisiopatologia, Radiodiagnostica, igiene, Epidemiologia e sanità pubblica, Medicina Generale, Organizzazione di servizi sanitari di base, Epidemiologia, Medicina di Comunità, Direzione medica di presidio ospedaliero, Privo di specializzazione)

Infermiere

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dr. Valentino Borghetti – Direttore f.f. della S.C. di Cardiochirurgia dell’A.O. Santa Maria Terni

ISCRIZIONI GRATUITE al seguente link: https://ec-comunica.it/cardiochirurgia-e-fede-religiosa-le-ragioni-dei-testimoni-di-geova/

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: EC Comunicazione & Marketing , Via delle Palme 9/A – 05100 Terni – e-mail: segreteriaconvegniec@gmail.com – Tel: 346/5880767 – 329/2259422- www.ec-comunica.it