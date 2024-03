DATA: 13 APRILE 2024

LUOGO: Hotel Garden – Viale D. Bramante, 4 – Terni

ORARIO: 8.00-14.00

PROGRAMMA

ore 8.30 Introduzione del Convegno – Mark RAGUSA

ore 8.45 Saluto delle Autorità

I SESSIONE. IL SETTING INTERNISTICO

Presidente: Gaetano VAUDO

Moderatori: Luca DI CATO, Roberto FERRANTI, Fabio LORETI

ore 9.15 “Inquadramento nosologico del Versamento Pleurico” – Leandro SANESI

ore 9.30 “Diagnostica per immagini” – Carlo PERNA

ore 9.45 “Versamento pleurico non neoplastico” – Ilaria LELI

ore 10.00 “L’empiema pleurico: integrazione Infettivologo-Chirurgo” – Cinzia DI GIULI, Carlo Luigi CARDINI

ore 10.15 “Il drenaggio toracico: tips and tricks” – Benedetta ENRICO, Roland PERAJ

ore 10.30 Discussione

ore 10.45 Lezione Magistrale “Alle origini del Versamento Pleurico: il ruolo del medico” – Lucio CASALI

ore 11.05 Coffee break

II SESSIONE. IL SETTING ONCOLOGICO

Presidente: Francesco PUMA

Moderatori: Sergio BRACARDA, Fabrizio Armando FERILLI, Fabio TRIPPA

ore 11.35 “Il mesotelioma pleurico: epidemiologia, fattori di rischio e prevenzione” – Ilenia FOLLETTI

ore 11.50 “Versamento Pleurico neoplastico: Inquadramento e nuove prospettive terapeutiche.” – Annalisa GUIDA, Stefano SANTOPRETE

ore 12.05 “Approcci innovativi al trattamento del NSCLC avanzato: obbiettivo OS” – Cristina ZANNORI

ore 12.20 “Quando la palliazione diventa cura: il ruolo della radioterapia nel paziente NSCLC oligometastatico” – Fabio ARCIDIACONO

ore 12.35 “Videotoracoscopia: Anestesia Generale vs. Awake Thoracoscopy” – Claudio FIORELLI

ore 12.50 “Proposta di percorso aziendale per il Versamento Pleurico” – Valentina TASSI, Daina PIETRAFORTE

ore 13.00 Discussione

ore 13.15 Tavola rotonda: “Incontro per una migliore integrazione Ospedale-Territorio”

Mark RAGUSA, Mauro BARABANI, Massimo BRACACCIA, Annarita FIORE, Alessandro MOSCATELLI, Giorgio PARISI, Alessandro ROSSI, Roberto TAZZA, Antonio VOTINO

ore 13.45 Conclusioni

ore 14.00 Chiusura dei lavori

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Mark Ragusa – Direttore S.S.D. Universitaria di Chirurgia Toracica dell’A.O. Santa Maria Terni

