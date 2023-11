CONTRASTARE LA CISTITE

Questo mese parliamo di un problema molto comune nelle donne durante il cambio di stagione: la cistite.

Questa è un’infiammazione della mucosa vescicale, in genere associata a un’infezione batterica che colpisce le vie urinarie, spesso accompagnata ad un bisogno

continuo e doloroso di urinare e comunemente associato ad un fastidioso prurito.

Il processo infiammatorio a carico della vescica può essere acuto oppure quando viene trascurata ripresentarsi e cronicizzare.

Se la cistite viene curata tempestivamente in modo corretto, si risolve in pochi giorni. La terapia di scelta si basa sull’assunzione di alcuni tipi di antibiotici che il medico sceglie e prescrive in base ai diversi bisogni.

Per contrastare gli effetti negativi di stress e uno stile di vita disordinato, si possono utilizzare degli integratori a base di cranberry chi è un antisettico naturale ed un forte antiossidante. Inoltre recentemente è stato proposto come rimedio naturale contro la

cistite anche il mannosio, alternativo agli antibiotici ed ai loro effetti collaterali.

In ultimo e non per importanza ricordiamo i fermenti lattici molto utili nel combattere la cistite per ripristinare l’equilibrio della flora batterica. Alcuni specifici fermenti sono più indicati per contrastare l’Escherichia coli, il principale colpevole dell’infezione alle vie urinarie.

