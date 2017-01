VIVERE IN “GRUPPO APPARTAMENTO” PER CONSERVARE L’AUTONOMIA

Il Gruppo Appartamento Villa Flaminia House (adiacente alla struttura protetta “Villa Flaminia”) si configura come un servizio residenziale pensato con lo scopo di garantire agli ospiti, persone anziane autosufficienti, la possibilità di continuare a prendersi cura di se stesse in un ambiente confortevole, protetto e senza barriere architettoniche. In questa realtà gli ospiti possono riscoprire il piacere della vita comunitaria e trascorrere piacevoli giornate tra attività e divertimenti.

L’appartamento è destinato a 5 anziani con lievi disautonomie e il suo progetto fa riferimento all’art. 5 del Regolamento Regionale del 7 novembre 2012, n. 16.

Esso ha ottenuto l’autorizzazione al funzionamento dall’ATI con protocollo n. 2044/14 in data 08 luglio 2014.

L’appartamento è di circa 97 mq, costituito da tre camere destinate agli ospiti, due bagni di cui uno realizzato secondo le normative che garantiscono l’accesso ai disabili ed un ampio soggiorno con angolo cottura per la preparazione e consumazione dei pasti comuni.

L’edificio in cui si trova il gruppo appartamento è collocato nella prima periferia, in zona Polymer, caratterizzata da un contesto urbano semplificato, funzionale al raggiungimento del centro cittadino con autobus o bicicletta. La zona presenta inoltre una discreta ricchezza di servizi quali un centro commerciale, negozi, bar, pizzerie. L’edificio è dotato, infine, di un parcheggio riservato, interamente recintato e provvisto di un cancello d’ingresso, nonché di un ampio giardino.

Gli ospiti potranno usufruire dei servizi di un operatore socio-assistenziale per almeno tre ore al giorno (l’assistenza è diurna). L’operatore li supporterà nello svolgimento delle attività inerenti la cura di sé, della casa ed altre piccole attività.

Lo stesso operatore sarà reperibile per l’intero arco della giornata, notte compresa, per eventuali emergenze.

Il gruppo appartamento garantirà, infine, un servizio di lavanderia, di trasporto e di mensa.

Gruppo Appartamento

VILLA FLAMINIA HOUSE

Tel. 0744.811058 – Cell. 338.2142250

Via Narni, 145 – Terni