COME DIFENDERSI DA INFLUENZE, INFEZIONI e VIRUS ATTRAVERSO LE CURE TERMALI INALATORIE

L’importanza dell’utilizzo delle cure termali è stata confermata anche dalle più recenti ricerche scientifiche che ne hanno confermato l’efficacia come fonte di prevenzione e contrasto alle normali influenze e potenziali aggressioni virali.

è noto che le vie aeree (naso, bocca, bronchi, polmoni) sono di fatto l’ingresso di Microorganismi patogeni che creano le situazioni sopra descritte; è quindi molto importante tenere pulita e ripristinare la mucosa nasale.

Attraverso lavaggi frequenti che non si limitano solo a pulire e liberare le fosse nasali da accumulo di secrezioni, ma svolgono, specialmente attraverso acque bicarbonato alcalina solfuree, un’azione decongestionante ed immunitaria in grado di rispondere il più profondamente possibile ad attacchi esterni da parte dei sopracitati micro organismi, si creano anche situazioni ottimali per rendere più efficaci i trattamenti termali o medicali.

L’idrogeno solforato ed i bicarbonati contenuti nelle nostre acque sono molto importanti per svolgere un’azione preventiva e terapeutica, mai come in questi periodi necessaria.

In Umbria, cuore verde d’Italia, in località San Felice Terme, tra i comuni di Assisi, Spello e Cannara, sorge la stazione termale Terme Francescane Village.

La zona ricca di storia con numerosi reperti di Terme Romane come testimoniano i reperti archeologici rinvenuti ad Assisi, Spello, Bevagna e Cannara e come sottolineato da citazioni come quella dello storico del XVII secolo Fausto Gentile Donnola che, parlando delle sorgenti adiacenti allo stabilimento, ne esaltava le virtù terapeutiche: L’acqua perfetta e per uso dei bagni et hoggi ancora serve detta acqua per chi patisce di male di fegato e di difficoltà ad urinare.

In un rigoglioso parco tematico con monumenti, piazze e vie dedicate alla storia francescana che in queste zone ha tratto le sue origini e lasciato le sue principali tracce, sgorgano a valle, provenienti dal Monte Subasio (citato da Dante nell’XI Canto del Paradiso nella Divina Commedia), sorgenti dalle numerose proprietà Terapeutiche riconosciute e certificate dal Ministero della Salute.

Attualmente nelle Terme Francescane Village vengono forniti questi tipi di trattamenti:

APPARATO OTORINOLARINGOIATRICO

BALNEOTERAPIA

TERAPIE DERMATOLOGICHE

CURE IDROPINICHE

