Chirurgia Oncoplastica della mammella: equilibrio tra cura e bellezza

La chirurgia oncoplastica, un approccio integrato alla chirurgia dei tumori della mammella ma anche delle patologie benigne (B2) e con atipie, ipercellularita’ … (B3); rappresenta una evoluzione cruciale nell’approccio terapeutico.

Questa metodologia permette ampia asportazione di ghiandola mammaria, riducendo i casi di reintervento per ampliamento dei margini , preservando oltre la forma della ghiandola residua anche l’estetica ma soprattutto il benessere psicologico della paziente.

Nel contesto tumorale, la chirurgia oncoplastica si concentra sulla rimozione accurata e radicale del tumore mammario. Grazie all’ausilio, ove indicato, della chirurgia radioguidata per una localizzazione ed asportazione più precise con risparmio “in sicurezza” di ghiandola mammaria.

L’obiettivo è duplice: eradicare il tumore e preservare la forma del seno. Attraverso l’uso di tecniche chirurgiche avanzate e personalizzate, il chirurgo escide il tumore in modo preciso, anche grazie alla chirurgia radioguidata, minimizzando il danno estetico e massimizzando i margini di sicurezza. Ciò si traduce in una maggiore probabilità di successo a lungo termine nel trattamento del cancro al seno.

Ma la chirurgia oncoplastica va oltre il cancro. Nel trattamento di patologie benigne (B2) ove indicato o con atipie (B3), nei casi post operatori di deformità, asimmetrie in esiti di terapie, l’approccio oncoplastico si dimostra altrettanto prezioso. Questi interventi non solo contribuiscono al benessere fisico, ma anche a quello psicologico della paziente.

L’approccio oncoplastico si basa su un profondo impegno nell’analisi delle caratteristiche individuali di ogni paziente. Il chirurgo considera fattori come le dimensioni e la posizione del tumore, la forma del seno e le preferenze della paziente. Questo permette di pianificare un intervento su misura che miri a massimizzare i risultati clinici ma anche estetici.

In definitiva, la chirurgia oncoplastica tumorale e non tumorale rappresenta una tappa evolutiva fondamentale nella cura delle patologie mammarie e negli esiti post operatori e post trattamento. Questo approccio integrato unisce la precisione oncologica con l’attenzione all’aspetto estetico e psicologico, offrendo alle pazienti una prospettiva più completa e positiva nel loro percorso di cura. La chirurgia oncoplastica non è solo un intervento chirurgico, ma una dimostrazione tangibile dell’impegno a migliorare la vita delle donne affrontando le sfide mediche con empatia e competenza.

Questi interventi sono effettuati in regime di assistenza sanitaria pubblica ma si possono pianificare anche in strutture private.

