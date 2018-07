CHI È “IL MEDICO SENOLOGO”?

Perché le donne non sanno che in presenza di un sintomo al seno devono rivolgersi al/la SENOLOGO/A?

Perché non sanno che devono cercare nell’ambito di strutture dove la Senologia è trattata con esperienza numerica e qualitativa, pena ritardi i diagnosi, peggior qualità di vita, minori chances di guarigione?

La donna infatti non sa a che interlocutore si debba rivolgere, troppo spesso non ha le idee chiare neanche il medico di famiglia: e ne ha estremo bisogno, soprattutto se è entrata in uno stato d’ansia indescrivibile.

Il senologo è ancora un’entità così astratta che spesso non compare con il giusto rilievo nemmeno in quegli Enti in cui la Senologia è un fiore all’occhiello.

La donna chiede a un’amica o va su internet, cerca un piccolo o un grande studio privato di diagnostica aspecifica per “sapere subito”, magari fa pure un’ecografia: di qualità se va bene, o falsamente tranquillizzante/allarmante se manca la necessaria esperienza.

Questo non significa che non vi siano Medici Specialisti che abbiano una grande competenza in Senologia! Bisogna solo individuare lo Specialista di cui si ha bisogno!

Facciamo qualche esempio.

Una donna che non ha nessun sintomo e vuole “controllarsi” periodicamente per prevenzione? Il suo Specialista è il Radiologo “Senologo”.

Ha sentito un nodulo alla mammella? I Suoi Specialisti sono il Radiologo “Senologo” per la diagnosi ed il Chirurgo “Senologo”per la valutazione clinica ed eventuale terapia.

Ha già avuto una diagnosi di tumore e vuole sapere se e quali chemioterapie effettuare o capire con quale cadenza fare controlli mammari?

Il suo Specialista è l’Oncologo“Senologo”.

Vi sono poi altri Specialisti che difficilmente Lei consulterà in maniera diretta, ma svolgono un ruolo molto importante per la Sua salute: il Chirurgo Plastico Senologo, il Patologo, il Radioterapista etc.

