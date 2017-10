Campagna nastro rosa 2017

Ottobre mese della prevenzione senologica

Come ogni anno si rinnova l'appuntamento con uno degli eventi più importanti della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori):

la Campagna Nastro Rosa!

L’iniziativa nasce nel 1989 negli USA da Evelyn Lauder, della Estèe Lauder Companies ed è l’evento che fa del mese di ottobre il mese ROSA, successivamente esportato in tutto il mondo. Per l’occasione, durante il mese di ottobre, i monumenti più significativi di molte città d’Italia e del mondo vengono illuminati di rosa.

La LILT Sez. Provinciale di Terni considera una priorità la lotta al cancro e, aderendo alla filosofia del Ministro On. Beatrice Lorenzin, ha adottato come proprio obiettivo quello di diffondere la conoscenza come strategia vincente nella lotta ai tumori al seno, un nemico che può e deve essere affrontato con ottime prospettive di vittoria. La Sezione Provinciale di Terni partecipa alla campagna di sensibilizzazione rivolta prevalentemente al mondo femminile, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione del tumore al seno, sottolineando l’importanza di adottare corretti stili di vita e la necessità di sottoporsi ad opportuni controlli clinici periodici (screening). La diagnosi precoce, resta, infatti, un’efficace strategia per sconfiggere il cancro al seno.

La LILT organizza, per l’occasione, eventi di informazione, di prevenzione e di sensibilizzazione:

la torre Belvedere della Bibliomediateca Comunale verrà illuminata di rosa dal 4 ottobre al 4 novembre a testimoniare l’adesione della Città di Terni alla Campagna Nastro Rosa.

il giorno 13 ottobre 2017 alle ore 16.00, presso il FAT bar Caffè CAOS, verrà organizzato un incontro-dibattito dal titolo “Neoplasia del seno: la qualità di vita della donna tra fragilità e risorse”. L’evento è promosso dall’Associazione Italiana Donna Medico sez. di Terni, dal Lions Club di Terni e dalla LILT. È stato organizzato dalla Dr.ssa Maria Antonietta Fiorini (Presidente Associazione Donne medico Terni) e dalla Dott.ssa Luigia Chirico (AIDM Terni, volontaria LILT). L’incontro è rivolto a tutte le associazioni, ma soprattutto a tutte le donne operate al seno. Lo scopo è quello di evidenziare che le pazienti non vanno solo curate, ma che è necessario, tramite l’ausilio di varie professionalità mediche e non, aiutare queste donne a superare tutte le fragilità e le paure che la malattia porta con sé con conseguente peggioramento della loro qualità di vita e con ripercussioni sulla loro vita familiare e sul loro ruolo sociale.

anche quest’anno per promuovere l’importanza della prevenzione verranno eseguite consulenze senologiche gratuite da professionisti dell’Azienda Ospedaliera di Terni che si occupano di senologia, il Dr Marsilio FRANCUCCI, la Dr.ssa Martina NUNZI e la Dr.ssa Marina VINCIGUERRA. Le consulenze verranno effettuate presso i locali della Sezione LILT di Terni, in viale Trento 50; sarà possibile prenotare al n. 0744/431220 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30. Email info@legatumoriditerni.it – Consultare anche sito web: www.legatumoriditerni.it.

sono stati inoltre organizzati interventi su “TeleTerni”: interverranno medici specialisti che tratteranno aspetti riguardanti la prevenzione e la cura della neoplasia mammaria.

Dott.ssa Fiorella Pezzetti

Presidente LILT Sez. Terni – LILT Terni – viale Trento, 50