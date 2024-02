BUFFALO BILL A TERNI

Più di duecento anni fa, nella nostra città, e precisamente nell’anfiteatro Gazzoli, attuale Politeama Ternano, si svolsero due eccezionali rappresentazioni con Buffalo Bill assieme ad un gran numero di animali: cavalli, bisonti, e con ottocento guerrieri (cow boy, indiani, arabi, giapponesi).

Sembra impossibile, ma è vero, si vedano l’allegata locandina e la foto del nostro eccezionale edificio con una capienza di 4000 spettatori.

Storia del Politeama Lucioli da: L’Umbria – Manuali per il territorio

“In seguito ad una forte epidemia di tifo petecchiale, che colpì nel 1816 Terni, propagandosi dall’Ospedale degli Infermi, si decise di trasferire l’ospedale fuori della città, presso il convento di Santa Maria delle Grazie e di mettere in vendita il vecchio fabbricato. Questo fu acquistato dal cavalier Paolo Gazzoli, il quale, dopo aver fatto demolire la costruzione, fece erigere, sull’area liberata, un grandioso anfiteatro per spettacoli pubblici, denominandolo “Anfiteatro Gazzoli”.

Sorgeva al centro dell’abitato, aperto su una piccola piazza, secondo le eleganti strutture progettate dal ternano Giuseppe Riccardo. Aveva una capienza di quattromila persone.

Gli spettacoli si svolgevano durante la stagione estiva e consistevano, oltre che in rappresentazioni teatrali, in gare di equitazione, spettacoli pirotecnici, in lotte di tori con mastini.

Nel 1888 venne acquistato da Virgilio Alterocca, che lo tenne soltanto quattro anni, fino al 1892, trasformandolo radicalmente, e apponendovi una copertura che permetteva spettacoli in ogni tempo.

Successivamente fu preso in gestione da Fernando Lucioli e tra il 1969 e il 1971 demolito e completamente ricostruito.

Durante i lavori furono rinvenute due grandi vasche di età romana, a conferma dell’ipotesi che tutta quest’area dell’antica Interamna fosse occupata da domus, come testimoniano anche i resti presso le chiese di San Salvatore e di Sant’Angelo de flumine.”

Paolo Leonelli