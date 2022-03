Breast Unit: un modello di assistenza per la donna

17AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

La Breast Unit rappresenta un modello di assistenza specializzato nella diagnosi, cura e riabilitazione psico fisica per le donne con patologia mammaria. In questo setting la gestione del percorso della paziente è affidata ad un gruppo multidisciplinare di professionisti dedicati e con esperienza specifica in ambito senologico, che permette alla donna di affrontare la patologia con la sicurezza e la serenità necessarie, accompagnata nell’intero percorso di malattia.

In una sola frase: essere prese per mano e avere maggiori chance di essere curate al meglio, secondo elevati standard internazionali e da personale altamente specializzato per il carcinoma della mammella.

PERCHÉ SCEGLIERE DI ESSERE CURATA IN UNA BREAST UNIT

In Italia ogni anno si ammalano di tumore al seno circa 60 mila donne. Esclusi i tumori della pelle, si tratta della neoplasia più frequente nella popolazione femminile causa del maggior numero di decessi in tutte le fasce di età e in assoluto la prima causa di morte per le donne tra i 35 e i 50 anni: una vera e propria priorità sanitaria. I numeri, però, rivelano anche altro: ad esempio, chi è curato nei centri di senologia specializzati, in cui sono presenti équipe multidisciplinari, ha più possibilità di guarire. Le donne trattate in questi centri hanno una percentuale di sopravvivenza più alta del 18% rispetto a chi si rivolge a strutture non specializzate e hanno anche una migliore qualità di vita.

LA BREAST UNIT DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI E LA MULTIDISCIPLINARITÀ

Il tumore al seno è una malattia molto complessa: innanzitutto non esiste un solo tipo di tumore al seno, ne esistono molti tipi, che differiscono anche a livello molecolare. Ciascun tumore va identificato nel modo corretto, affinché si possa stabilire la terapia più efficace. È quindi fondamentale che i diversi specialisti si scambino le informazioni. Solo così è possibile stabilire il migliore piano terapeutico. Si evitano, inoltre, i pellegrinaggi che molte pazienti sono spesso costrette a fare alla ricerca dei diversi specialisti. Alle opinioni personali di un solo clinico si sostituisce, infatti, la decisione collegiale, che nasce dal confronto di più professionisti. Ogni opzione terapeutica è esaminata e spiegata alla donna, che viene messa al centro della cura.

COSA FA PER LE DONNE LA BREAST UNIT DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI?

Per la donna senza tumore al seno e senza familiarità?

Promuove la prevenzione del tumore al seno, incoraggiando corretti stili di vita e facendo attività d’informazione;

effettua visite senologiche attraverso le quali, in caso di necessità, si può accedere agli esami diagnostici;

mette a disposizione le sue strutture ed i suoi medici a supporto del programma nazionale di screening mammografico;

garantisce l’utilizzo di tecnologie avanzate e la presenza di personale altamente specializzato nella diagnostica senologica.

Per la donna senza tumore al seno, ma ad alto rischio eredo/familiare?

Offre un percorso di presa in carico, anche attraverso il counseling genetico con una programmazione personalizzata dei controlli per la diagnosi precoce.

Per la donna con tumore al seno allo stadio iniziale?

Garantisce la totale presa in carico della paziente per tutto il percorso diagnostico terapeutico e i migliori standard di cura.

Per una donna con il tumore avanzato o metastatico?

Prende in carico la gestione complessiva della paziente;

Garantisce la continuità delle cure e la gestione delle complicanze;

Offre un servizio specializzato di cure palliative che collabora con l’équipe multidisciplinare.

CHI ACCEDE ALLA BREAST UNIT?

Donne tra i 50 ed i 74 anni senza sintomi e senza familiarità. Per le donne in questa fascia di età, nella quale ricade la maggior parte dei tumori al seno, è attivo il programma di screening della ASL territoriale Umbria 2. In caso di diagnosi positiva o sospetta, la Breast Unit aziendale garantisce l’accesso immediato agli esami diagnostici di secondo livello e la presa in carico della paziente.

Donne che non rientrano nei programmi di screening mammografico senza sintomi e senza familiarità. Si tratta di soggetti asintomatici che chiedono una valutazione senologica per verificare la presenza di una eventuale patologia (subclinica) meritevole di diagnosi ed eventuale terapia.

Donne di qualsiasi età con sintomi indicative di un possible tumore al seno. Queste donne possono accedere alla Breast Unit per eseguire una visita senologica approfondita o un esame diagnostico attraverso la richiesta del proprio medico di famiglia.

Donne a rischio eredo-familiare per il tumore al seno o all’ovaio. Queste donne possono accedere al percorso di prevenzione e di diagnosi precoce presso la Breast Unit con adeguata richiesta del proprio medico di famiglia.

Donne in follow up oncologico (esenzione 048 o indicazione di follow-up nel quesito diagnostico senza entrare nel merito della patologia): hanno diritto di accesso indipendentemente dall’età. Per queste utenti è prevista la prenotazione mediante il raggruppamento oncologico.

TEAM MULTIDISCIPLINARE

Coordinatore Breast Unit:

Dott. Alessandro Sanguinetti



Chirurgia senologica Responsabile:

Dott. Alessandro Sanguinetti;

Dott.ssa Marina Vinciguerra

Chirurgia plastica Responsabile:

Dott. Stefano Chiummariello

Diagnostica per Immagini Responsabile:

Dott. Gianni Passalacqua,

Dott.ssa Cristina Babili,

Dott.ssa Cristina Grippo,

Dott.ssa Sara Bencivenga

Istologia ed Anatomia patologica Responsabile:

Prof. Stefano Ascani,

Dott.ssa Simona Francesconi,

Dott.ssa Tiziana Macciò

Medicina nucleare Responsabile:

Dott. Fabio Loreti,

Dott.ssa Roberta Falchi

Oncologia medica Responsabile:

Dott. Sergio Bracarda,

Dott.ssa Jennifer Foglietta,

Dott.ssa Martina Nunzi,

Dott.ssa Silvia Sabatini

Radioterapia Responsabile:

Dott. Fabio Loreti,

Dott.ssa Paola Anselmo,

Dott. Fabio Arcidiacono

Fisioterapia Responsabile:

Dott.ssa Maria Assunta Massetti

Servizio di Psicologia

Dott.ssa Roberta Deciantis

Contatti centro.donna@aospterni.it