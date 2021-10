Avis Terni verso i settant’anni di storia

Oggi un grazie a duemila donatori

L’Associazione Volontari Italiani del Sangue ha una storia secolare, essendo prossimo il 2027 nel quale celebreremo il centenario della fondazione.

A Terni si ha notizia di una sezione Avis alla fine degli anni Trenta, ma non vi è alcuna memoria successiva fino al 1952, quando è documentata la nascita di un gruppo di donatori, oggi pari a circa duemila. Siamo quindi vicini all’organizzazione del 70° anniversario.

Terni è la prima Avis nata in Umbria. Inquadrare i donatori non è mai stato facile, come ci hanno sempre dimostrato il primario Giampaolo Palazzesi e Carlo Coletti. Unendosi, migliora la qualità e la forza dell’associazione, si garantisce la condizione di salute dei donatori, in aderenza alle esigenze del Servizio Trasfusionale. Tre i momenti che determinano l’accesso a un Centro Trasfusionale: la motivazione interiore, lo stato di salute personale, la condizione igienico-sanitaria.

Si dona quando le ragioni interiori convincono che la vita degli altri è anche vita propria. Occorre essere in condizioni fisiche ottimali. Compito dell’Avis è la promozione della donazione, la chiamata dei donatori, la loro tutela e la qualificazione del ruolo nell’ambito del Terzo Settore.

Operiamo molto verso i giovani e collaboriamo con l’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Terni, auspicando una sempre maggiore adesione al volontariato organizzato.

di Mauro De Angelis

Presidente Avis comunale Terni