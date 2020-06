Atterra la NASA a Terni…

Che la tecnologia abbia fatto passi da gigante nell’ultimo ventennio è un dato di fatto, ma quando in giro per la città si vedono loghi recanti una “Tecnologia Spaziale Certificata”, riconosciuta dalla NASA, la curiosità la fa da padrona.

A Terni, da tempo, diverse vetrine e portoni hanno affisso questo logo e, facendo un po’ di ricerca sul territorio, siamo risaliti ad una nota azienda, con sede nel quartiere Campitello, che tra i suoi prodotti vanta da qualche anno un sistema di purificazione dell’aria certificato NASA.

L’esclusivissima tecnologia si chiama ACTIVE PURE e i dispositivi sono di due tipi: il BEYOND Guardian Air per grandi superfici e il PURE & CLEAN per abitazioni e negozi in grado di proteggere e sanificare gli ambienti, eliminando virus, batteri, funghi, COV e inquinamento presenti sia nell’aria, sia nelle superfici.

Come funziona questa tecnologia? Abbiamo raggiunto presso la Sua sede ambulatoriale di Roma il Dott. Fabio Di Carlo, esperto nella tecnologia Active Pure.

“Beyond e Pure & Clean si rivelano dispositivi ‘unici’ perché -spiega il Dott. Di Carlo- secondo dettagliati studi universitari e di laboratorio USA impiegano una combinazione esclusiva di tecnologie. L’aria immessa nell’ambiente da questi dispositivi è ricca di radicali ROS superossido e perossido.

Perossido, Idrossili e Super Ossidi -precisa- risultano efficaci nell’eliminazione di virus, batteri, funghi, inquinamento, COV e altri contaminanti ambientali, rivelandosi allo stesso tempo innocui per umani, animali e piante. La tecnologia Active Pure -continua il Dott. Di Carlo- nasce dalla ricerca Nasa per rendere salubre l’aria all’interno delle stazioni spaziali che orbitano nella nostra galassia, ha ricevuto onorificenza per aver bonificato l’aria del Pentagono dopo gli attacchi dell’11 Settembre e nel 2017 è entrata nella Hall Of Fame delle Tecnologie Spaziali della SPACE FOUNDATION. A differenza di altri apparecchi, ha il grande vantaggio di poter essere in funzione sempre, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e pertanto di essere efficace costantemente”.

Altre note a favore del dispositivo: il basso consumo (appena 23Watt in modalità standard), il fatto di non necessitare d’istallazione perché è sufficiente collegarlo ad una presa elettrica, la silenziosità con la quale lavora al punto da risultare impercettibile.