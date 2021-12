APPROFITTA DELLE FESTE PER PRENDERTI CURA DI TE

La radiofrequenza dinamica vaginale

La radiofrequenza dinamica vaginale è un trattamento utile a migliorare l’elasticità e la compattezza del canale vaginale stimolando la produzione di collagene e di acido ialuronico.

Generalmente indolore e non invasivo, è indicato per rigenerare il tessuto vaginale, per trattare la dispareunia (dolore durante o dopo l’atto sessuale), forme lievi di incontinenza urinaria da stress, il lichen scleroso (infiammazione cronica-sclerotica di cute e mucose), nonché prevenire l’insorgenza dei prolassi. Inoltre può correggere la lassità vaginale e dell’introito, che possono subentrare nelle donne dopo uno o più parti per via naturale. Durante la menopausa e in post-menopausa la radiofrequenza vaginale è infine indicata per alleviare numerose sindromi e patologie.

Il trattamento (della durata di 20 min. circa) viene effettuato introducendo un manipolo lubrificato in vagina che emette una radiofrequenza monopolare e bipolare a 360° e che determina una temperatura sulle pareti vaginali attorno ai 41°C.

Il calore produce formazione di collagene reticolare con miglioramento della tenuta dei legamenti del pavimento pelvico, della lubrificazione vaginale e dell’elasticità vaginale.

