L’uso inappropriato e l’abuso di antibiotici, sia in ambito umano che veterinario, sono tra le principali cause dell’antibiotico-resistenza e del suo aumento.

Risulta, pertanto, fondamentale intervenire in tutti gli ambiti, partendo da uno sforzo per armonizzare a livello nazionale le strategie per l’uso appropriato di antibiotici, integrandole con quelle di controllo delle infezioni correlate all’assistenza, a livello di ospedali, Residenze

Sanitarie Assistite e comunità, tenendo conto delle indicazioni nazionali e internazionali di riferimento.

Allo stesso tempo si deve puntare a migliorare le conoscenze e il livello di consapevolezza sull’uso appropriato di antibiotici in tutti gli ambiti assistenziali e per tutte le figure assistenziali e promuovere nei cittadini la consapevolezza dell’importanza di un uso responsabile degli antibiotici.

Tutti possono fare la loro parte per affrontare questa minaccia per la salute umana: pazienti, medici, infermieri, farmacisti, veterinari, agricoltori, cittadini e politici.