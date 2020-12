ADOLESCENZA e scoperta della FEMMINILITÀ

L’adolescenza è un periodo cruciale della vita soprattutto quando ci si trova di fronte alla scoperta della sessualità.

Essa è caratterizzata da complessi cambiamenti fisici e psichici, influenzati da fattori interni ed esterni all’individuo che ne determinano lo sviluppo, con importanti ripercussioni sul benessere, sull’autostima e sul comportamento. Proprio in quanto periodo di transizione dall’infanzia all’età adulta, durante l’adolescenza possono essere attuate azioni e programmi in grado di influenzare positivamente processi decisionali che portino ad evitare rischi per la salute e ad assumere comportamenti e stili di vita protettivi, a breve e a lungo termine, con effetti benefici sulla propria salute, presente e futura.

È purtroppo ancora molto comune l’esposizione a fattori di rischio (attività sessuale non protetta). Gli esiti sono le gravidanze indesiderate e un aumento delle malattie sessualmente trasmissibili (MST). Per quanto riguarda le gravidanze, benché le nascite da ragazze minorenni si mantengano abbastanza circoscritte rispetto al numero totale delle nascite, il fenomeno è in aumento in molte regioni italiane e tra le teenager italiane rispetto a quelle straniere.

Anche le malattie sessualmente trasmissibili sono in continua crescita. I dati disponibili sugli stili di vita delle ragazze adolescenti evidenziano come particolarmente rilevante, su abitudini e comportamenti, l’influenza derivante dall’utilizzo di internet.

A volte l’adolescente si trova nella totale confusione, ha molti dubbi riguardo al sesso e non se la sente di parlare con i propri cari, a volte nemmeno con gli amici. In questi casi potrebbe affidarsi troppo ai social network che a volte riportano informazioni distorte.

Bisogna ricordarsi che ci sono sempre degli esperti, medici e psicologi, che possono offrire loro consulenza. Avranno l’ascolto e l’aiuto necessario, con discrezione e rispetto della loro privacy.

DR.SSA GIUSI PORCARO

Specialista in Ginecologia ed Ostetricia

www.latuaginecologa.it

Studio Capaldi – Via I Maggio 40 – Terni (0744 405187)

STUDIO ANTEO Srl – Via Radice 19 – Terni (0744 300789)

COMEDICA – Via Gabelletta, 147 – Terni (0744 241390)