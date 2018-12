Abitazioni collaborative: sempre più persone scelgono di invecchiare tra amici

Il Co-housing è nato in Olanda ed in Danimarca negli anni ’70 e si è esteso rapidamente in molti Paesi del Nord Europa come la Svezia e la Germania, ma anche negli Stati Uniti e nel Canada. Da qualche anno questa realtà ha raggiunto anche le regioni del Nord Italia.

Il Progetto del Co-housing nasce partendo dalle reali necessità delle diverse persone all’interno delle famiglie moderne in cui si evidenzia che le esigenze delle persone anziane sono necessariamente diverse da quelle dei figli e/o dei nipoti ed a causa della necessità del lavoro della famiglia, la persona anziana si trova spesso sola in casa e la famiglia, per conciliare le diverse necessità, è costretta a ricorrere alla badante o alla casa di riposo.

In questo nuovo progetto l’anziano si trova a vivere quotidianamente con persone affini, della stessa età e con le stesse esigenze, con conseguente abbattimento della solitudine e dell’isolamento permettendo un invecchiamento più sereno e dignitoso in appartamenti che garantiscono uno spazio ad uso privato, ma al contempo di poter condividere attività come l’organizzazione della giornata, i lavori di casa ed una maggiore condivisione dei progetti del territorio.

Nel Gruppo appartamento “Casa mia” non c’è gerarchia ma un’organizzazione naturale dei diversi ruoli, a seconda delle predisposizioni personali, secondo un’intenzione di vita collaborativa e di aiuto reciproco, con il desiderio di ritrovare le proprie passioni e di “far parte” di una nuova famiglia, un invecchiamento attivo, un supporto emotivo da parte di una comunità in cui ci si senta inclusi, oltre ad un risparmio economico nella gestione quotidiana.

Molto importante è la presenza e supervisione di personale specializzato OSS di aiuto per le piccole gestioni domestiche come le pulizie ed i pasti, la presenza di un medico specializzato, di terapisti occupazionali, animatori e fisioterapisti con i quali poter costruire progetti mirati al benessere della persona.

